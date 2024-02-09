«Заявления Залужный не писал и ни на какие должности не соглашался. Думаю, стоит и нам с вами посоветоваться по поводу изменения стратегии и новых подходов – о чем так беспокоится президент Зеленский. Я планирую это начать завтра», – писал Волох в своих соцсетях.

СЫРСКИЙ И НЕНАВИСТЬ К УКРАИНЦАМ

Так, 8 февраля Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ряд местных и западных изданий еще прошлой осенью писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и главкомом ВСУ.

Между тем все больше «всплывают» новые подробности из жизни Сырского. Соседка его родителей рассказала RT, что он, приезжая ранее в Россию, признавался в ненависти к военным, с которыми служит.

«Когда он сюда в последний раз приезжал, в каком году – не помню, он говорил: мы работаем с украинцами, сидим в одном штабе, и мы их всех ненавидим! Это его слова», – заявила она.

Женщина утверждает, что Сырский объяснял это «хитростью и пронырливостью» сослуживцев. Она также рассказала, что генерал регулярно звонит или пишет матери, живущей во Владимире. При этом неизвестно, общается ли он с отцом, который тоже был военным и служил в разных городах России и Германии.

Кроме того, собеседница отметила, что новая должность Сырского не обрадовала родителей, но «если бы он отказался от поста, его бы расстреляли», указала она.