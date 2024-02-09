Новый «Майдан»?: Украинцы требуют вернуть Залужного, в Киеве начались протесты

Сторонники Порошенко призвали украинцев выйти на митинг на фоне отставки экс-главкома ВСУ Залужного. На центральной площади Киева собрались протестующие, между тем стало известно о ненависти Сырского к украинским военным.

На центральной площади Киева собралось около двух десятков протестующих, которые выступают за возвращение Валерия Залужного на должность Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Протестующие держат в руках баннеры с надписью «Украина – это народ. Верните Залужного» и скандируют «Зелю геть» (президента Украины Владимира – ред. НСН, «Зеленского долой»). По данным украинских СМИ, на место уже прибыла полиция и автозаки, но никого не задерживают.

О необходимости выйти на Майдан из-за отставки Валерия Залужного заявлял 8 февраля сторонник бывшего президента Украины Петра Порошенко, блогер Карл Волох.

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«Заявления Залужный не писал и ни на какие должности не соглашался. Думаю, стоит и нам с вами посоветоваться по поводу изменения стратегии и новых подходов – о чем так беспокоится президент Зеленский. Я планирую это начать завтра», – писал Волох в своих соцсетях.

СЫРСКИЙ И НЕНАВИСТЬ К УКРАИНЦАМ

Так, 8 февраля Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ряд местных и западных изданий еще прошлой осенью писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и главкомом ВСУ.

Между тем все больше «всплывают» новые подробности из жизни Сырского. Соседка его родителей рассказала RT, что он, приезжая ранее в Россию, признавался в ненависти к военным, с которыми служит.

«Когда он сюда в последний раз приезжал, в каком году не помню, он говорил: мы работаем с украинцами, сидим в одном штабе, и мы их всех ненавидим! Это его слова», – заявила она.

Женщина утверждает, что Сырский объяснял это «хитростью и пронырливостью» сослуживцев. Она также рассказала, что генерал регулярно звонит или пишет матери, живущей во Владимире. При этом неизвестно, общается ли он с отцом, который тоже был военным и служил в разных городах России и Германии.

Кроме того, собеседница отметила, что новая должность Сырского не обрадовала родителей, но «если бы он отказался от поста, его бы расстреляли», указала она.

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Politico сообщила 9 февраля, что назначение Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного было негативно воспринято опрошенными газетой украинскими военными. При этом другой собеседник, знакомый с деятельностью Сырского, поддержал эту точку зрения. Он рассказал, что военные дали Сырскому прозвища «Мясник» и «Генерал 200».

РЕАКЦИЯ РОССИИ И ЗАПАДА

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале 9 февраля, что биография нового главнокомандующего ВСУ вызывает у него чувство «ненависти, презрения и омерзения». По словам Медведева, ненависть касается всех, кто причастен к развалу Советского Союза. Он считает, что из-за этого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок, а миллионы людей оказались обречены на страдания и смерть.

Зампред Совбеза заявил, что Сырский вызывает у него чувство омерзения, так как был советским русским офицером, но стал «бандеровским предателем», нарушил присягу и «служит нацистам, уничтожая своих близких».

«Презрение к западным странам, которые маниакально, исступленно, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне», - добавил Медведев.

В свою очередь глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире НСН сравнил Александра Сырского с генералом Андреем Власовым, назвав его «абсолютно управляемым», и призвал Москву закрыть глаза на российское прошлое военачальника.

«У генерала Власова тоже были русские корни, но мы прекрасно видим, что никакой «русскости» там не присутствовало вообще. Сырский – исполнитель воли Зеленского. Все шаги, которые когда-то не хотел предпринимать Залужный, предпринимал Сырский. Он абсолютно управляемый. Доступен, понятен. Естественно, устраивает банду Зеленского. Но тут надо понимать – как бы это все ни происходило – классическая схема пауков в банке, противостояние «Чужого против Хищника». Кто бы ни выиграл, пострадают простые люди на постсоветском пространстве», - сказал Рогов.

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Тем временем в США отказались комментировать отставку Залужного. Госдепартамент Соединенных Штатов лишь назвал отставку «суверенным решением Украины».

«Это суверенное решение правительства Украины. Я оставлю им (право - ред. НСН) высказываться на эту тему», - сказал заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.

Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в интервью НСН заявлял, что если Залужный успеет уехать из Украины после своей отставки, то ему крупно повезет. По словам Липового, с Залужным хотят поквитаться многие с территории Западной Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео из соцсетей
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