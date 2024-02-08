Живущий во Владимире брат Сырского заявил, что много лет не общается с ним

Мужчина заявил, что ничего не знает о брате. По его словам, Сырский давно живет на Украине и обзавелся там семьей.

Новый главком ВСУ родился в 1965 году во Владимирской области. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. В офисе главы государства одной из причин смены армейского руководства назвали необходимость не допустить стагнации на линии фронта, передает «Радиоточка НСН».

