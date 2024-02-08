Подоляк объяснил отставку Залужного провалом контрнаступления ВСУ
Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что причиной отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного стало «невыполнение задач на фронте» в прошлом году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Подоляка, выбранная Залужным тактика действий не принесла необходимого результата в ходе контрнаступления.
Советник главы офиса украинского президента призвал запустить трансформацию управленческих процессов в войсках.
Зеленский 8 февраля объявил об отставке Залужного. Новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский, напоминает «Радиоточка НСН».
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