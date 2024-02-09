Полку актеров прибыло: Рогов сравнил нового главкома ВСУ с генералом Власовым
Москве не стоит тешить себя иллюзиями касаемо российских корней Александра Сырского, заявил НСН Владимир Рогов.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире НСН сравнил нового главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского с генералом Власовым, назвал его «абсолютно управляемым», и призвал Москву закрыть глаза российское прошлое военачальника.
Накануне вечером Владимир Зеленский объявил о назначении Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ, который сменил на посту Валерия Залужного. Сырский родился и отучился в России, командовал военными операциями украинских войск в Донбассе. Местные представители армии прозвали его «генералом- 200» и «мясником», а российские эксперты сошлись в некомпетентности 58-летнего военачальника.
«Эти персонажи – просто актеры, выполняющие волю объединенного Запада. Сегодня у Зеленского победа, но это Пиррова победа, потому что сейчас однозначно будет просадка фронта, и все будут друг друга обвинять в происходящем. Не надо тешить себя иллюзиями и родственными российскими отношениями или корнями Сырского. У генерала Власова тоже были русские корни, но мы прекрасно видим, что никакой «русскости» там не присутствовало вообще», - сказал Рогов.
Он охарактеризовал Сырского доступным, понятым и управляемым для Владимира Зеленского.
«Сырский – исполнитель воли Зеленского. Все шаги, которые когда-то не хотел предпринимать Залужный, предпринимал Сырский. Он абсолютно управляемый. Доступен, понятен. Естественно, устраивает банду Зеленского. Но тут надо понимать – как бы это все ни происходило – классическая схема пауков в банке, противостояние «Чужого против Хищника». Кто бы ни выиграл, пострадают простые люди на постсоветском пространстве», - подытожил Рогов.
Ранее генерал Сергей Липовой в разговоре с НСН назвал уволенного с должности главкома ВСУ Валерия Залужного «хромой уткой» и допустил, что на Украине будут предприняты попытки ликвидировать военнослужащего.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На премии «Оскар» в 2026 году появится номинация за лучший кастинг
- Илон Маск согласился с Путиным по доллару США
- Роскомнадзор: Бюджеты на рекламу у иноагентов превысили 130 миллионов рублей
- В промзоне Дзержинска обезвредили беспилотник
- Disney отказался возвращать уволенную из «Мандалорца» актрису Карано
- В результате стрельбы на рынке в Грузии погибли четыре человека
- Кабмин направит 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие новых регионов
- Ким Чен Ын: КНДР оккупирует Южную Корею при чрезвычайных обстоятельствах
- В ЕС заявили, что первый транш из фонда для Киева Украина получит в начале марта
- Рубль укрепился на фоне интервью Путина Карлсону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru