Полку актеров прибыло: Рогов сравнил нового главкома ВСУ с генералом Власовым

Москве не стоит тешить себя иллюзиями касаемо российских корней Александра Сырского, заявил НСН Владимир Рогов.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире НСН сравнил нового главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского с генералом Власовым, назвал его «абсолютно управляемым», и призвал Москву закрыть глаза российское прошлое военачальника.

Накануне вечером Владимир Зеленский объявил о назначении Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ, который сменил на посту Валерия Залужного. Сырский родился и отучился в России, командовал военными операциями украинских войск в Донбассе. Местные представители армии прозвали его «генералом- 200» и «мясником», а российские эксперты сошлись в некомпетентности 58-летнего военачальника.

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«Эти персонажи – просто актеры, выполняющие волю объединенного Запада. Сегодня у Зеленского победа, но это Пиррова победа, потому что сейчас однозначно будет просадка фронта, и все будут друг друга обвинять в происходящем. Не надо тешить себя иллюзиями и родственными российскими отношениями или корнями Сырского. У генерала Власова тоже были русские корни, но мы прекрасно видим, что никакой «русскости» там не присутствовало вообще», - сказал Рогов.

Он охарактеризовал Сырского доступным, понятым и управляемым для Владимира Зеленского.

«Сырский – исполнитель воли Зеленского. Все шаги, которые когда-то не хотел предпринимать Залужный, предпринимал Сырский. Он абсолютно управляемый. Доступен, понятен. Естественно, устраивает банду Зеленского. Но тут надо понимать – как бы это все ни происходило – классическая схема пауков в банке, противостояние «Чужого против Хищника». Кто бы ни выиграл, пострадают простые люди на постсоветском пространстве», - подытожил Рогов.

Ранее генерал Сергей Липовой в разговоре с НСН назвал уволенного с должности главкома ВСУ Валерия Залужного «хромой уткой» и допустил, что на Украине будут предприняты попытки ликвидировать военнослужащего.

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Фото: telegram.org
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