Новый главком ВСУ Сырский выразил надежду на продолжение международной помощи

В частности, он указал, что «на повестке дня стоят новые задачи», которые заключаются, в том числе, «в чётком и детальном планировании действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей».

По его словам, для этого следует учитывать потребности фронта в новейшем оружии от партнёров, в связи с чем он выразил надежду на продолжение международной помощи.

«Быстрое, рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остаётся основной задачей военной логистики», - указал Сырский, добавив, что главно ценностью для ВСУ остаются «жизнь и здоровье военнослужащих».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от нового главкома Вооруженных сил Александра Сырского изменить подход к вопросам мобилизации и ротации на фоне нехватки личного состава, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

