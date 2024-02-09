Новый главком ВСУ Сырский выразил надежду на продолжение международной помощи
Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сделал первое заявление в новой должности, которое размещено в его Telegram-канале.
В частности, он указал, что «на повестке дня стоят новые задачи», которые заключаются, в том числе, «в чётком и детальном планировании действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей».
По его словам, для этого следует учитывать потребности фронта в новейшем оружии от партнёров, в связи с чем он выразил надежду на продолжение международной помощи.
«Быстрое, рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остаётся основной задачей военной логистики», - указал Сырский, добавив, что главно ценностью для ВСУ остаются «жизнь и здоровье военнослужащих».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от нового главкома Вооруженных сил Александра Сырского изменить подход к вопросам мобилизации и ротации на фоне нехватки личного состава, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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