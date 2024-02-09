В США отреагировали на отставку Залужного

Госдепартамент США назвал отставку главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного «суверенным решением» страны, сообщает «РЕН ТВ».

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«Речь идет о суверенном решении правительства Украины. И я уступлю им [должностным лицам в Киеве] возможность говорить об этом», – сказал замглавы пресс-службы внешнеполитического ведомства США Ведант Пател.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от нового главкома Вооруженных сил Александра Сырского изменить подход к вопросам мобилизации и ротации на фоне нехватки личного состава, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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