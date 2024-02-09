В США отреагировали на отставку Залужного

«Речь идет о суверенном решении правительства Украины. И я уступлю им [должностным лицам в Киеве] возможность говорить об этом», – сказал замглавы пресс-службы внешнеполитического ведомства США Ведант Пател.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от нового главкома Вооруженных сил Александра Сырского изменить подход к вопросам мобилизации и ротации на фоне нехватки личного состава, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

