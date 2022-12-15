«Укрепит безнаказанность»: Названы последствия передачи американских систем «Patriot» Киеву

Российские дипломаты предупредили американский истеблишмент о непредсказуемых последствиях, если Украина получит зенитные ракетные комплексы. 

В четверг, 15 декабря, в Вашингтоне, по сообщению американских СМИ, может быть принято решение о передачи Украине зенитных ракетных комплексов «Patriot». Военные аналитики хоть и говорят, что до российских систем С-300 и С-400 американскому оружию далеко, но отправка его на Украину может привести к непредсказуемым последствиям.

«Завязли в конфликте»: США собираются передать Украине ЗРК Patriot

«Продолжение поставок только укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского и подтолкнет его к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», - говорится в заявлении посольства России в США.

В дипмиссии подчеркнули, что американская сторона все глубже втягивается в конфликт на Украине, из раза в раз увеличивая потоки вооружения. Речь уже идет даже не об ухудшении российско-американских отношений, которые практически заморожены, а о затягивании конфликта между двумя славянскими народами.

«Подобная линия Вашингтона создает дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно США несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», - отметили в российской дипмиссии.

Разработка ЗРК «Patriot» началась в США больше сорока лет назад, а в 1982 году система была принята на вооружение. Считается, что данные системы до сих пор являются самыми современными в Америке. Дальность поражения аэродинамических целей — до 100 км, баллистических — до 25 км. Однако, есть в США и модицифированная версия «Patriot». Какую установку может получить Украина неизвестно.

«Небо будет закрыто»: Названы преимущества Украины после получения ЗРК Patriot

«Если ВСУ накопят порядка 150 ЗРК разного типа, они смогут закрыть небо над своей территорией. Поэтому нам нужно активнее уничтожать системы ПВО противника», - заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков газете «Взгляд».

При этом он отметил, что против российских комплексов С-300 и С-400 у американского ЗРК нет шансов. Согласен с Сивковым и военный аналитик Алексей Леонков, а также он допустил участие в военном конфликте на стороне Украине иностранных наемников.

«"Patriot" в свое время не справились с беспилотниками в Саудовской Аравии. Еще один момент — это очень сложная система, срок обучения оператора на Patriot не меньше года, и вряд ли ею будут управлять украинские военные. Это будут либо европейские специалисты, либо американские инструкторы», - отметил Леонков в интервью Life.

Он также допустил, что американцы хотят испытать свою систему в тяжелых боевых условиях, потому что намерены строить на Украине систему ПВО и ПРО.

«Хотят определиться, какие комплексы туда войдут», - резюмировал Леонков.

СМИ: Байден согласится на передачу Украине ЗРК Patriot после доклада Пентагона

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН заявил, что если США поставят Украине ЗРК Patriot, то Киев сможет усилить защиту от российских крылатых ракет, а в этом случае еще больше снизится эффективность ударов по энергетической инфраструктуре.

«Теоретически, ЗРК Patriot можно использовать и для ударов. Но думаю, что для нанесения наземных ударов Украине предоставят отдельные ракеты. В принципе, будет то же самое. У Украины день ото дня система ПВО выбивается, хотя ее подбросили со всех стран и восстанавливают. Ничего хорошего в этом для нас нет», - считает Прохватилов.

Сенатор Андрей Климов отметил, что Украина продолжает выпрашивать оружие у западных партнеров, при этом слова Зеленского о мире несут явно другой характер.

«Его первый шаг (к миру, - прим. НСН) «заключается в предоставлении современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет». Именно это Зеленский попросил для себя у лидеров США и 6 американских «шестерок» (G7)», - написал Климов в своем Telegram-канале.

Песков подтвердил, что ЗРК Patriot станут законной целью для российских сил

Вечером 14 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что не может подтвердить передачу Украине зенитно-ракетных комплексов «Patriot».

«В последнее время мы уделяем приоритетное внимание средствам противовоздушной обороны, потому что это насущная потребность украинцев», - отметил Кирби.

Также он анонсировал работу по оказанию новой военной помощи украинскому режиму. В Кремле поставку американских систем комментировать не стали. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока это лишь сообщения СМИ, а «в наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная, поэтому дождемся какой-то официальной информации». Если системы будут поставлены, то они станут целью для российских сил.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ПЗРКВоенная ОперацияСШАУкраинаРоссия
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