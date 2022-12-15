«Укрепит безнаказанность»: Названы последствия передачи американских систем «Patriot» Киеву

«Продолжение поставок только укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского и подтолкнет его к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», - говорится в заявлении посольства России в США.

В дипмиссии подчеркнули, что американская сторона все глубже втягивается в конфликт на Украине, из раза в раз увеличивая потоки вооружения. Речь уже идет даже не об ухудшении российско-американских отношений, которые практически заморожены, а о затягивании конфликта между двумя славянскими народами.

«Подобная линия Вашингтона создает дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно США несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», - отметили в российской дипмиссии.

Разработка ЗРК «Patriot» началась в США больше сорока лет назад, а в 1982 году система была принята на вооружение. Считается, что данные системы до сих пор являются самыми современными в Америке. Дальность поражения аэродинамических целей — до 100 км, баллистических — до 25 км. Однако, есть в США и модицифированная версия «Patriot». Какую установку может получить Украина неизвестно.