«Укрепит безнаказанность»: Названы последствия передачи американских систем «Patriot» Киеву
Российские дипломаты предупредили американский истеблишмент о непредсказуемых последствиях, если Украина получит зенитные ракетные комплексы.
В четверг, 15 декабря, в Вашингтоне, по сообщению американских СМИ, может быть принято решение о передачи Украине зенитных ракетных комплексов «Patriot». Военные аналитики хоть и говорят, что до российских систем С-300 и С-400 американскому оружию далеко, но отправка его на Украину может привести к непредсказуемым последствиям.
«Продолжение поставок только укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского и подтолкнет его к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», - говорится в заявлении посольства России в США.
В дипмиссии подчеркнули, что американская сторона все глубже втягивается в конфликт на Украине, из раза в раз увеличивая потоки вооружения. Речь уже идет даже не об ухудшении российско-американских отношений, которые практически заморожены, а о затягивании конфликта между двумя славянскими народами.
«Подобная линия Вашингтона создает дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно США несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», - отметили в российской дипмиссии.
Разработка ЗРК «Patriot» началась в США больше сорока лет назад, а в 1982 году система была принята на вооружение. Считается, что данные системы до сих пор являются самыми современными в Америке. Дальность поражения аэродинамических целей — до 100 км, баллистических — до 25 км. Однако, есть в США и модицифированная версия «Patriot». Какую установку может получить Украина неизвестно.
«Если ВСУ накопят порядка 150 ЗРК разного типа, они смогут закрыть небо над своей территорией. Поэтому нам нужно активнее уничтожать системы ПВО противника», - заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков газете «Взгляд».
При этом он отметил, что против российских комплексов С-300 и С-400 у американского ЗРК нет шансов. Согласен с Сивковым и военный аналитик Алексей Леонков, а также он допустил участие в военном конфликте на стороне Украине иностранных наемников.
«"Patriot" в свое время не справились с беспилотниками в Саудовской Аравии. Еще один момент — это очень сложная система, срок обучения оператора на Patriot не меньше года, и вряд ли ею будут управлять украинские военные. Это будут либо европейские специалисты, либо американские инструкторы», - отметил Леонков в интервью Life.
Он также допустил, что американцы хотят испытать свою систему в тяжелых боевых условиях, потому что намерены строить на Украине систему ПВО и ПРО.
«Хотят определиться, какие комплексы туда войдут», - резюмировал Леонков.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН заявил, что если США поставят Украине ЗРК Patriot, то Киев сможет усилить защиту от российских крылатых ракет, а в этом случае еще больше снизится эффективность ударов по энергетической инфраструктуре.
«Теоретически, ЗРК Patriot можно использовать и для ударов. Но думаю, что для нанесения наземных ударов Украине предоставят отдельные ракеты. В принципе, будет то же самое. У Украины день ото дня система ПВО выбивается, хотя ее подбросили со всех стран и восстанавливают. Ничего хорошего в этом для нас нет», - считает Прохватилов.
Сенатор Андрей Климов отметил, что Украина продолжает выпрашивать оружие у западных партнеров, при этом слова Зеленского о мире несут явно другой характер.
«Его первый шаг (к миру, - прим. НСН) «заключается в предоставлении современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет». Именно это Зеленский попросил для себя у лидеров США и 6 американских «шестерок» (G7)», - написал Климов в своем Telegram-канале.
Вечером 14 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что не может подтвердить передачу Украине зенитно-ракетных комплексов «Patriot».
«В последнее время мы уделяем приоритетное внимание средствам противовоздушной обороны, потому что это насущная потребность украинцев», - отметил Кирби.
Также он анонсировал работу по оказанию новой военной помощи украинскому режиму. В Кремле поставку американских систем комментировать не стали. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока это лишь сообщения СМИ, а «в наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная, поэтому дождемся какой-то официальной информации». Если системы будут поставлены, то они станут целью для российских сил.
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