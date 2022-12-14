СМИ: Байден согласится на передачу Украине ЗРК Patriot после доклада Пентагона

Президент США Джо Байден может одобрить передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot только после доклада Пентагона о подготовке украинских войск к использованию оружия, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

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Собеседники издания отмечают, что американскому минобороны предстоит ответить на вопросы, которые касаются подготовки и обслуживания, «правовых оснований для передачи и последствиях для боеготовности вооруженных сил США».

Источники Washington Post утверждают, что если передача будет согласована, то ЗРК выделят из собственных запасов американской армии.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПентагонСШАПЗРК
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