Песков подтвердил, что ЗРК Patriot станут законной целью для российских сил

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, в случае их передачи Украине, станут законной целью российских военных, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что в этом он согласен с позицией заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, однако призвал дождаться официальной информации о таких поставках.

«Я не стал бы пока всё-таки комментировать, потому что это всё сообщения СМИ, а в наше время сообщения СМИ – вещь ненадёжная. Поэтому дождёмся какой-то официальной информации», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Медведев заявил, что если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияДмитрий ПесковПЗРК
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