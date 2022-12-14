Песков подтвердил, что ЗРК Patriot станут законной целью для российских сил

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что в этом он согласен с позицией заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, однако призвал дождаться официальной информации о таких поставках.

«Я не стал бы пока всё-таки комментировать, потому что это всё сообщения СМИ, а в наше время сообщения СМИ – вещь ненадёжная. Поэтому дождёмся какой-то официальной информации», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Медведев заявил, что если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России, сообщает RT.

