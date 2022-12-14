«Небо будет закрыто»: Названы преимущества Украины после получения ЗРК Patriot

Накануне телеканал CNN сообщил, что Администрация президента США Джо Байдена завершает разработку плана по передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По словам источников, это решение должно быть одобрено министром обороны США Ллойдом Остином, а затем Байден подпишет план передачи. Отмечается, что уже спустя несколько дней после этого Patriot отправят Киеву. Владимир Прохватилов отметил, что с поставкой таких ЗРК ситуация для России изменится в худшую сторону.

«По две ракеты Patriot на одну крылатую – это и с нашей стороны такая же примерно установка. Для нашей авиации небо над Украиной все равно будет закрыто, потому что Patriot – это хорошая, нормальная система ПВО, как бы мы ее не высмеивали. Теоретически, ЗРК Patriot можно использовать и для ударов. Но думаю, что для нанесения наземных ударов Украине предоставят отдельные ракеты. В принципе, будет то же самое. У Украины день ото дня система ПВО выбивается, хотя ее подбросили со всех стран и восстанавливают. Ничего хорошего в этом для нас нет. Наши самолеты летали только вдоль линии фронта, так все и останется. У них усилится защита от наших крылатых ракет, еще больше снизится эффективность ударов по энергетической инфраструктуре, тем более им там повезли оборудование для энергетических сетей», - сказал Прохватилов.

Ранее бывший генерал армии США Марк Хертлинг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут использовать ЗРК Patriot сразу же после получения. По его словам, для освоения эксплуатации и обслуживания таких ЗРК потребуются месяцы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

