Козак лучше. Новый глава офиса Зеленского рассчитывает на диалог с Москвой после Суркова
Новый руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак нацелен на конструктивный диалог с Киевом. Это Ермак отметил в эфире телеканала «Украина 24».
При этом Ермак считает, что Козак больше настроен на диалог по сравнению с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, который до последнего времени курировал украинское направление.
По словам Ермака в ходе предыдущих встреч с Козаком, у них получились конструктивные обсуждения. Причем, без этого, не был бы возможен состоявшийся обмен пленными, отметил глава Офиса Зеленского.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что за украинскую тематику теперь действительно будет отвечать Дмитрий Козак, отмечает «Свободная пресса».
Сегодня же стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сменил главу своего офиса, отправив в отставку Андрея Богдана и всех его заместителей.
Депутат Верховной рады Юрий Бойко связал это с тем, что компетенции Богдана перестали быть востребованы, передает RT. «Сейчас отпала надобность в подобных действиях, и стали больше ориентироваться на других», — заявил Бойко.
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