Политолог: Украина движется к России, но мелкими шажками

Россия готова снова обменяться послами с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который назвал Киев виновным в ухудшении отношений с Москвой. Именно Украина первой отозвала своего дипломата. Кроме того, Сергей Лавров осудил «искусственное создание барьеров» для граждан двух соседних стран — кто-то съездил в Крым, и его «вычеркнули из списка».

В эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что на Украине есть тенденция к нормализации отношений с Россией.

«Зеленский это не Порошенко, который хотел войны. Зеленскому она не нужна. Даже Арсен Аваков сместился в сторону нейтральной позиции. Мелкими шажками президент пытается двигаться в сторону мира. Три года эксцессов с российскими дипломатами уже не происходило. Раньше выходки ужасали», - напомнил эксперт.