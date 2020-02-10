Политолог: Украина движется к России, но мелкими шажками
Президент Украинского аналитического центра заявил НСН, что вероятность обмена послами с Россией высока, но нужно время, чтобы принять это решение.
Россия готова снова обменяться послами с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который назвал Киев виновным в ухудшении отношений с Москвой. Именно Украина первой отозвала своего дипломата. Кроме того, Сергей Лавров осудил «искусственное создание барьеров» для граждан двух соседних стран — кто-то съездил в Крым, и его «вычеркнули из списка».
В эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что на Украине есть тенденция к нормализации отношений с Россией.
«Зеленский это не Порошенко, который хотел войны. Зеленскому она не нужна. Даже Арсен Аваков сместился в сторону нейтральной позиции. Мелкими шажками президент пытается двигаться в сторону мира. Три года эксцессов с российскими дипломатами уже не происходило. Раньше выходки ужасали», - напомнил эксперт.
«Зеленский заинтересован исправить то, что сделал Порошенко, но делает он это очень медленно».
Министр инфраструктуры Украины Владимир Криклий заявил, что изучается возможность нормализации транспортного сообщения между Украиной и Крымом. Конечно, уверен Александр Охрименко, Киев не признает полуостров российским, но сделать нормальными условиями для тех, кто пересекает границу, власти задумываются всерьез.
«Если посмотреть на статистику, то украинцы с удовольствием едут в Крым. И если проблему решат, то миллионы граждан будут посещать полуостров в летний сезон. В свою очередь, и жители Крыма будут нормально въезжать на территорию. Украины, где у многих осталось имущество, живут родственники. Во времена Порошенко люди боялись ездить, но сейчас, когда истерика закончится, процесс нормализуется», - предполагает Александр Охрименко.
Напомним, Украина отозвала своего посла - Владимир Ельченко - из Москвы на фоне воссоединения Крыма с Россией. Наша страна поступила симметрично в феврале 2014 года.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, где Россия называется «страной-агрессором». Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.
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