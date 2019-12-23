Новости за ночь: Порошенко хочет санкций для украинцев за поставки газа из России

Порошенко уверен, что договор о новых прямых поставках газа из России с 2020 года – это результат тайных переговоров в Париже. По мнению бывшего президента, украинская власть перешла «красные линии», уточняет РЕН-ТВ.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН, комментируя претензии «Нафтогаза» к «Газпрому», назвал их абсурдными.

«Такое впечатление, что больной с температурой в 40 градусов идет в аптеку и диктует условия, на которых он согласен покупать лекарства», - сыронизировал Дудчак.