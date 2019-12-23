Новости за ночь: Порошенко хочет санкций для украинцев за поставки газа из России
Пётр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний за соглашения с «Газпромом». В своем Facebook бывший президент написал, что его партия «Европейская солидарность» инициирует санкции в парламенте. По его словам, Москва продает со скидкой газ «пятой колонне». Порошенко напомнил, что пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из России. Он считает, что это не коммерческие контракты, а политические, которые «подрывают основы украинской государственности».
Порошенко уверен, что договор о новых прямых поставках газа из России с 2020 года – это результат тайных переговоров в Париже. По мнению бывшего президента, украинская власть перешла «красные линии», уточняет РЕН-ТВ.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН, комментируя претензии «Нафтогаза» к «Газпрому», назвал их абсурдными.
«Такое впечатление, что больной с температурой в 40 градусов идет в аптеку и диктует условия, на которых он согласен покупать лекарства», - сыронизировал Дудчак.
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