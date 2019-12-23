Новости за ночь: В Минобороны прошли серьезные кадровые перестановки

23 декабря 201907:28

В Минобороны РФ прошли крупные кадровые ротации, пишут «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве. В частности, пост руководителя инновационного технополиса «ЭРА» занял глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

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Адмирал Александр Витко, командовавший Черноморским флотом в 2014 году, стал начальником Главного штаба ВМФ РФ. Его заместителем станет вице-адмирал Владимир Касатонов.

Как напоминает RT, что 3 октября президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от должностей ряд высокопоставленных руководителей различных ведомств, среди которых МЧС, ФСИН, СК и МВД. В их числе оказался генерал-майор МВД Александр Мельников, который обвиняется в мошенничестве.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:МинобороныВМФ РФ