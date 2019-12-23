Новости за ночь: Гидрометецентр рассказал о погоде за неделю до Нового года

Сильнейшие морозы ожидаются на Дальнем Востоке. А вот в Москве картина совершенно иная в начале недели до +8 ⁰С. Небольшое похолодание ожидается только в среду.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН призвал доверять прогнозам только на ближайшие дни. Более долгосрочные, как правило, не имеют никакого реального под собой основания .

«Любой прогноз за пределами семи дней может быть ошибочен. А почему бы сейчас не спрогнозировать, какая погода может быть на 1 или 9 мая?! Это же тоже очень интересно! Есть вещи, которые противоречат науке. Есть теоремы, которые доказывают, что прогнозировать по дням за две недели нельзя. Когда-нибудь это станет возможно, но сейчас мы прогнозируем погоду на 5-7 дней вперед. Теоретически — на две недели», — пояснил он.