Новости за ночь: Гидрометецентр рассказал о погоде за неделю до Нового года
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года. В первой половине недели в азиатской части страны установится морозная погода. В то время как в центральной части европейской территории будет довольно тепло. По словам синоптиков, в южных районах Западной Сибири в начале недели днем будет - 7-12 ⁰С, пишет Ura.ru.
Из-за сибирского антициклона в центре и на юге Красноярского края, в Иркутской области температура воздуха опустится до 30 градусов ниже нуля ночью и днем потеплеет до - 20⁰С. Такая же погода будет на юге Урала.
Сильнейшие морозы ожидаются на Дальнем Востоке. А вот в Москве картина совершенно иная в начале недели до +8 ⁰С. Небольшое похолодание ожидается только в среду.
Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН призвал доверять прогнозам только на ближайшие дни. Более долгосрочные, как правило, не имеют никакого реального под собой основания .
«Любой прогноз за пределами семи дней может быть ошибочен. А почему бы сейчас не спрогнозировать, какая погода может быть на 1 или 9 мая?! Это же тоже очень интересно! Есть вещи, которые противоречат науке. Есть теоремы, которые доказывают, что прогнозировать по дням за две недели нельзя. Когда-нибудь это станет возможно, но сейчас мы прогнозируем погоду на 5-7 дней вперед. Теоретически — на две недели», — пояснил он.
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