Партия Порошенко выступила против прямых закупок газа у России
Против прямых закупок газа у России выступила партия бывшего президента Украины Петра Порошенко Порошенко «Европейская солидарность», сообщает «Свободная пресса». В заявлении депутатов отмечается, что возобновление таких закупок станет «серьёзной угрозой национальной безопасности» страны.
«Попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины», — цитирует заявление парламентариев телеканал «360».
Кроме того, в партии Порошенко требуют провести расследование в отношении министра энергетики Украины Алексея Оржеля. Ранее он заявлял о том, что стране необходимо возобновление контракта с российским «Газпромом», пишет RT.
Ранее НСН писала, что глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал главное препятствие для продления контракта на транзит газа через Украину.
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