Партия Порошенко выступила против прямых закупок газа у России

«Попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины», — цитирует заявление парламентариев телеканал «360».

Кроме того, в партии Порошенко требуют провести расследование в отношении министра энергетики Украины Алексея Оржеля. Ранее он заявлял о том, что стране необходимо возобновление контракта с российским «Газпромом», пишет RT.

Ранее НСН писала, что глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал главное препятствие для продления контракта на транзит газа через Украину.

