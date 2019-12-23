Новости за ночь: Строители «Северного потока-2» ушли из Балтики

«До этого Allseas официально сообщила о приостановке строительства „Северного потока-2“ из-за угрозы санкций США. Теперь европейская компания начала фактическое прекращение работ по строительству газопровода… Возможную дату их возобновления представители компании не называют», — говорится в материале.

Напомним, что ранее США ввели санкционные меры против компаний, участвующих в создании «Северного потока-2». При этом власти ФРГ выступили с резкой критикой такого решения американцев, напоминает RT.

После введения санкционных мер, американский посол Ричард Гренелл в Берлине сделал заявление о благодарности за них от ряда стран Евросоюза. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН пояснил, почему страны ЕС не могли благодарить США за санкции против «Северного потока-2».



