Альтернатива? Кому выгоден краткосрочный контракт по газу

У «Газпрома» может появиться альтернативный вариант по использованию украинской газотранспортной системы вместо продления действующего договора. По информации РБК, с таким предложением может выступить Брюссель на трехсторонней встречи 19 сентября. Новый вариант предполагает заключение краткосрочных и среднесрочных контрактов между «Газпромом» и украинским представителем.

Отмечается, что Киев, как член Европейского энергетического сообщества, обязан даже при отсутствии контракта выставлять на аукцион свои транзитные мощности. В свою очередь, российская компания сможет их выкупать для краткосрочных и среднесрочных поставок.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, какой реакции следует ожидать от украинской стороны.