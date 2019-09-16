Альтернатива? Кому выгоден краткосрочный контракт по газу
Украинский политолог и экономист в эфире НСН рассказал, нужен ли новый контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом».
У «Газпрома» может появиться альтернативный вариант по использованию украинской газотранспортной системы вместо продления действующего договора. По информации РБК, с таким предложением может выступить Брюссель на трехсторонней встречи 19 сентября. Новый вариант предполагает заключение краткосрочных и среднесрочных контрактов между «Газпромом» и украинским представителем.
Отмечается, что Киев, как член Европейского энергетического сообщества, обязан даже при отсутствии контракта выставлять на аукцион свои транзитные мощности. В свою очередь, российская компания сможет их выкупать для краткосрочных и среднесрочных поставок.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, какой реакции следует ожидать от украинской стороны.
«Думаю, что Киев хочет все-таки видеть долгосрочный контракт, по которому будут обещаны большие нормы прокачки. Без транзита по Украине будут большие проблемы с так называемым реверсом. Поэтому, считаю, что, несмотря на предложение Брюсселя, они будут настаивать на том, чтобы Россия гарантировала им достаточно серьезные объемы. Но те, которые заявляет Киев - не устраивают Россию. В целом, позиция украинского руководства мало чем отличается от того, что мы видели пять лет при Порошенко.
«Такое впечатление, что больной с температурой в 40 градусов идет в аптеку и диктует условия, на которых он согласен покупать лекарства»
Уже можно было за пять лет понять, что шантаж и давление приводят только к потерям. А для Украины эти потери проявляются и в том, что население, неспособное платить по коммуналке, страдает, и то, что себестоимость продукции растёт, и она становится менее конкурентоспособной на мировых рынках. Соответственно, политическая целесообразность до сих пор мутит разум киевских властей», - сказал экономист.
Действующий договор транзита российского газа через Украину закончит свое действие 1 января 2020 года. В начале текущего года ЕС выступил с предложением о заключении контракта между Россией и Украиной на десять лет. Александр Дудчак рассказал, кому может быть выгоден брюссельский вариант взаимодействия стран в отношении транспортировки российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.
«Краткосрочные контракты могли бы устроить и Россию, и Европу, потому что все ждут, когда закончится строительство «Северного потока – 2» (окончание строительства ожидается ориентировочно в декабре 2019 – январе 2020 года, что совпадает со сроками перезаключения контракта на транзит газа между Россией и Украиной). Кончено, 1 января 2020 года транзит по Украине не прекратится.
«Киев не имеет права прекращать транзит по своей территории, даже если не будет контракта. Но, что там думает Киев представить сложно, так как это не стыкуется со здравым смыслом»
У них [украинского правительства] нет желания вести конструктивные переговоры, пытаются в судах получать какие-то компенсации, на что им рассчитывать вряд ли приходится, из-за чего просто теряют время. При этом, Европе хотелось бы иметь гарантии, что не будет осложнений, тем более в преддверии зимы. Киев уже как-то попадал в историю, когда цена взлетала в разы. При краткосрочных контрактах возрастают риски колебания в цене. Поэтому, если для России и Европы подобное предложение может быть выгодно, то для Киева ситуация несет только убытки», - заключил украинский политолог и экономист.
Украинская сторона также заявляла, что рассматривает вариант контракта, который подразумевает не транзит, а своп газа. При такой модели осуществляется заключение сделки об обратной продаже того же товара через определенный срок. Киев предполагает, что Россия будет передавать Украине газ на границе, а «Нафтогаз» будет отправлять равный объем в Евросоюз.
Ранее в эфире НСН Дудчак рассказал, почему «Нафтогаз» продолжает упорствовать в деле по транзиту газа.
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