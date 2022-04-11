«Нетрадиционный метод»: В ЛНР допустили применение газа для штурма Мариуполя

Накануне представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что штурмовать подземные укрепления «Азовстали» в Мариуполе нет смысла и нужно «обратиться к химическим войскам». Андрей Марочко считает, что речь идет об особом использовании слезоточивого газа.

«Предполагаю, что Эдуард Александрович имеет в виду немного нетрадиционный метод использования слезоточивого газа, который применяет МВД при разгоне митингов. Есть много новшеств, которые не нарушают никакие конвенции, но, вместе с тем, позволяют эффективно бороться с противником. Считаю, что у нас есть основания говорить о том, что мы можем применять некие виды газов, которые не нанесут существенного урона жизни и здоровью, но блокируют боевую работу подразделений украинских военных», - сказал Марочко.

В свою очередь бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что использование газа, в том числе нервно-паралитического, не противоречит Конвенции о запрете химического оружия.