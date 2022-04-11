«Нетрадиционный метод»: В ЛНР допустили применение газа для штурма Мариуполя

Подобные методы не нанесут серьезного урона жизни и быстро заблокируют боевые действия ВСУ, заявил в эфире НСН представитель Народной милиции Андрей Марочко. 

Донецкая и Луганская народные республики в полной мере могут применять различные газы для блокировки боевых действий украинских военных, есть много веществ, которые не нарушают международные конвенции, заявил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что штурмовать подземные укрепления «Азовстали» в Мариуполе нет смысла и нужно «обратиться к химическим войскам». Андрей Марочко считает, что речь идет об особом использовании слезоточивого газа.

«Предполагаю, что Эдуард Александрович имеет в виду немного нетрадиционный метод использования слезоточивого газа, который применяет МВД при разгоне митингов. Есть много новшеств, которые не нарушают никакие конвенции, но, вместе с тем, позволяют эффективно бороться с противником. Считаю, что у нас есть основания говорить о том, что мы можем применять некие виды газов, которые не нанесут существенного урона жизни и здоровью, но блокируют боевую работу подразделений украинских военных», - сказал Марочко.

В свою очередь бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что использование газа, в том числе нервно-паралитического, не противоречит Конвенции о запрете химического оружия.

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«У России есть спецсредства нелетального действия, например, как нервно-паралитический газ, который российские спецподразделения использовали в «Норд-Осте». Такой способ не противоречит конвенции. Все полицейские в мире имеют такого рода вещества на вооружении. Их используют и США, и Европейские страны. Это своего рода усыпляющие средства», - сказал Никулин.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что украинские военные закрепились на территории завода «Азовсталь». По его словам, ВСУ могут обороняться там достаточно долго.

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ФОТО: РИА Новости
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