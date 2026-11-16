Мягкая терапия: Как прошел первый стадионный концерт «Бонда с кнопкой»
Бумажные облака, десятки тысяч голосов, повторяющих «все хорошо будет» и объятия. Группа «Бонд с кнопкой» отыграла свой первый стадионник в Москве. Как это было — в материале НСН.
В минувшую субботу, 14 ноября, группа «Бонд с кнопкой» собрала свой первый стадион. Столичная «ВТБ Арена» была битком: солдаут объявили еще за несколько недель до мероприятия. Огромный концертный зал превратился в уютную комнату, где можно было завести разговор без посторонних. Спецкор НСН побывал на сеансе мягкой музыкальной терапии и готов поделиться своими ощущениями.
ГОТОВЬТЕСЬ БЫТЬ СОБОЙ
За день до концерта фронтмен коллектива Илья Золотухин в своих соцсетях обратился к поклонникам.
«Завтра — очень важный и очень нужный день. Надеюсь, все, кто хотел, смогут. Все, кто придет, — получат то, за чем пришли. Мы со своей стороны сделаем для этого все. Все, что будет происходить завтра, делается только для вас и ради вас: для радости, для эффекта сплочения, для того чтобы запомнить этот день и возвращаться к нему потом. Я боюсь не сдержаться и разрыдаться, боюсь не взять нужные ноты. Вы, наверное, боитесь большого количества людей — и у меня есть еще много других страхов. Ну, нужно помнить: если мы пришли, то мы уже свои. Пойте и никого не стесняйтесь, танцуйте, поднимайте фонарики на песенке "Фонарь", водите хороводы, будьте собой. Это самое главное. И мы тоже будем собой», — написал музыкант в своем Telegram-канале.
ХОЛОД СНАРУЖИ, ТЕПЛО ВНУТРИ
Еще до того, как у фанатов сработала кнопка «включить настроение», не обошлось без приключений. У входа — длинные очереди. Ноябрьский вечер, температура около нуля, а для тех, кто без шапки, — и того ниже. Люди кутались в шарфы, кто-то грел руки термосом.
«Это последняя чашка, я ее берегу», — говорили фанаты с улыбкой.
Кто-то проверял телефон: «А точно ли это тот сектор?»
Досмотр был пристальным. Металлодетекторы, проверка сумок, вопросы: «Это точно ваша сумка?», «А здесь что?». Кто-то раздраженно вздыхал, кто-то просто смиренно ждал. Было ощущение не концерта, а какого-то серьезного заседания, на которое хотят попасть десятки тысяч человек. И только потом, когда проход открыт, а внутри — теплый воздух и предвкушение хорошего вечера, происходит переключение.
Спецкор НСН тоже померз, и это, кстати, сработало на контраст, потому что дальше было куда теплее.
КОМНАТА ВМЕСТО СТАДИОНА
Внутри воздух был пропитан трепетом и переживаниями, окутывал тихий гул: кто-то снимал куртку, кто-то мурлыкал знакомые «Кухни», кто-то искал билет в телефоне, чтобы вспомнить номер места, который смотрел какие-то 30 секунд назад. Зал не выглядел как огромный безликий стадион, скорее как большая комната — до боли знакомая каждому, такая родная, с мягким светом.
В центре зала была круглая сцена, из-за чего масштаб площадки не бросался в глаза. Появилось пространство, где все смотрят друг на друга. Над залом — круговой экран. Туда транслировалось черно-белое изображение музыкантов: не яркие вспышки, а что-то очень тихое, почти кинематографичное.
Спустя полчаса ожидания на сцене появились музыканты, небольшой хор и лидер группы Илья Золотухин.
Потом погас основной свет. Перед началом была короткая пауза. Дыхание. Потом — первая нота.
Начался концерт знакомыми фанатам мотивами «Казачьей», «Цветов», «Да», «Существо» и других. Дальше прозвучали две еще не вышедшие песни — «Нежность» и «Облако». Для «Облака» организаторы придумали небольшой перфоманс: гостям мероприятия раздали бумажные облачка, а когда началась композиция, люди стали поднимать их. Над залом возникло белое движение: словно настоящие облака плыли под небом. Было невероятно нежно и очень аккуратно.
А потом была «Обнимай». Илья Золотухин предложил поклонникам обняться, а те даже не думали отказываться. Движение пошло по рядам: рука на чужом плече, человек рядом, один порыв. Спецкор НСН тоже оказался в объятиях тех, кто сидел рядом. Было очень по-семейному. Настолько, что про холод у входа тут же забылось.
К слову, на протяжении всего вечера Илья Золотухин ходил по круглой сцене, стараясь уделить внимание каждой из сторон большого зала. Он благодарил зрителей за то, что они пришли разделить этот вечер с коллективом, за их голоса, а также рассказывал истории из собственной жизни.
БЛОК «ХТОНИНА»
Потом солист группы объявил новый блок — «хтонина». Тяжелые, очень чувственные композиции: «Средства речи», свежие «Катастроф» и «Боязно». В зале стало темнее. Звук стал плотным. Кто-то шептал, кто-то прижимал телефон к лицу, кто-то вытирал слезы.
Про «Катастроф» стоит сказать отдельно. Трек вышел совсем недавно и почти мгновенно стал вирусным. Фанаты снимали ролики, где открыто показывали эмоции на фоне «общемировой неопределенности».
«Это гимн нашего психологического состояния сейчас. Невероятная песня», — писали слушатели.
«Люблю и ненавижу эту песню. Выворачивает наружу», — добавляли другие.
Кто-то из пользователей соцсетей шутил над тем, что такая музыка существует в одну эпохи с ИИ-треками.
Илья Золотухин рассказывал в интервью изданию The Blueprint, что толчком к написанию этой песни стала обычная бытовая ситуация. Вместе с девушкой певец жил в доме, где под весом снега протекала крыша и постоянно казалось, что все разваливается.
Чтобы поддержать друг друга, Илья и его девушка постоянно повторяли: «Все будет хорошо».
«Я решил конкретно эту фразу — "Все хорошо будет" — вложить в голоса 350 человек. Потому что так лично мне в нее верится больше и, надеюсь, тому, кто послушает песню, — тоже», — говорил исполнитель.
ХОРОВОДЫ И ЛЕГЕНДАРНЫЕ «КУХНИ»
После этого блока певец предложил «переключиться» и затанцевать эту «хтонину». Зазвучали «Свои»: люди пустились в пляс, стали водить хороводы, кто-то брал кого-то за руку и утаскивал с собой в единый поток веселья.
Спецкор НСН сидел на трибуне, поэтому приходилось пританцовывать на месте и подпевать. Дальше — «Сидр». Зал подпевал, и это звучало как общая считалочка. Из-под потолка разноцветными змеями понеслись конфетти. Потом — знаменитая «Кухни». Группе можно было вообще не петь: один человек начинал фразу, и ее подхватывали десятки тысяч голосов. Это превращалось в общий ритуал. Следом — «Маяки». Свет был чистым, ноты — открытыми. Вживую это звучало просто потрясающе, а фанаты зажгли в зале светодиодные маяки.
Финал — «Дом». После тяжелого блока, после хороводов, после «Кухонь» эта песня казалась возвращением домой. В зале на мгновение воцарилась тишина. Потом кто-то сказал: «Это действительно про дом». И это было самое точное определение.
Сам Илья Золотухин рассказывал ранее спецкору НСН, что песня «Дом» была готова за год до выхода одноименного альбома.
«Крайнюю песню из альбома "Дом" я написал год назад. Сразу понял, что она будет заглавной. Потом год мы что-то мурыжились, перебирали камушки. Вернувшись из тура, мы начали работать над альбомом, дали пару концертов, доделали все, поработали, три месяца мы друг друга "били ногами" и сводили альбом. Я не называю то, чем я занимаюсь, творчеством. Пишу песенки, буду говорить "песенки", потому что мне нравится это слово», — сказал музыкант.
После концерта поклонников ждали несколько точек с мерчем коллектива, где можно было приобрести как небольшие наклейки и магниты, так и футболки, толстовки и плакаты.
Впечатления от концерта остались противоречивые: вроде и отдохнул, а вроде и вывернули наизнанку. Это был не стадионный блокбастер, здесь не было грандиозных декораций. Здесь были люди.
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