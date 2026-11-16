Досмотр был пристальным. Металлодетекторы, проверка сумок, вопросы: «Это точно ваша сумка?», «А здесь что?». Кто-то раздраженно вздыхал, кто-то просто смиренно ждал. Было ощущение не концерта, а какого-то серьезного заседания, на которое хотят попасть десятки тысяч человек. И только потом, когда проход открыт, а внутри — теплый воздух и предвкушение хорошего вечера, происходит переключение.

Спецкор НСН тоже померз, и это, кстати, сработало на контраст, потому что дальше было куда теплее.



КОМНАТА ВМЕСТО СТАДИОНА

Внутри воздух был пропитан трепетом и переживаниями, окутывал тихий гул: кто-то снимал куртку, кто-то мурлыкал знакомые «Кухни», кто-то искал билет в телефоне, чтобы вспомнить номер места, который смотрел какие-то 30 секунд назад. Зал не выглядел как огромный безликий стадион, скорее как большая комната — до боли знакомая каждому, такая родная, с мягким светом.

В центре зала была круглая сцена, из-за чего масштаб площадки не бросался в глаза. Появилось пространство, где все смотрят друг на друга. Над залом — круговой экран. Туда транслировалось черно-белое изображение музыкантов: не яркие вспышки, а что-то очень тихое, почти кинематографичное.

Спустя полчаса ожидания на сцене появились музыканты, небольшой хор и лидер группы Илья Золотухин.

Потом погас основной свет. Перед началом была короткая пауза. Дыхание. Потом — первая нота.

Начался концерт знакомыми фанатам мотивами «Казачьей», «Цветов», «Да», «Существо» и других. Дальше прозвучали две еще не вышедшие песни — «Нежность» и «Облако». Для «Облака» организаторы придумали небольшой перфоманс: гостям мероприятия раздали бумажные облачка, а когда началась композиция, люди стали поднимать их. Над залом возникло белое движение: словно настоящие облака плыли под небом. Было невероятно нежно и очень аккуратно.

А потом была «Обнимай». Илья Золотухин предложил поклонникам обняться, а те даже не думали отказываться. Движение пошло по рядам: рука на чужом плече, человек рядом, один порыв. Спецкор НСН тоже оказался в объятиях тех, кто сидел рядом. Было очень по-семейному. Настолько, что про холод у входа тут же забылось.

К слову, на протяжении всего вечера Илья Золотухин ходил по круглой сцене, стараясь уделить внимание каждой из сторон большого зала. Он благодарил зрителей за то, что они пришли разделить этот вечер с коллективом, за их голоса, а также рассказывал истории из собственной жизни.