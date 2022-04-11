Пушилин заявил, что порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Первого канала» заявил, что порт Мариуполя перешёл под контроль сил ДНР, сообщает РИА Новости.

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«Касаемо порта Мариуполя, он находится под нашим контролем», — рассказал он.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что националисты захватили в порту Мариуполя два судна.

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ТЕГИ:Война В ДонбассеМариупольДНРДенис Пушилин
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