Литва допустила закрытие границы с Россией по примеру Эстонии
Литва не исключает закрытие границы с Россией по примеру Эстонии. Как пишет RT, об этом заявил президент страны Гитанас Науседа.
По его словам, решение эстонских властей «адекватно и вполне понятно».
«Литва также могла бы принять подобные решения, но мы должны учитывать все обстоятельства, прежде всего тот факт, что мы являемся транзитной страной для Калининграда», - добавил политик.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о планах республики закрыть все пограничные переходы на границе с Россией, начиная с 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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