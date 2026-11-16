Литва допустила закрытие границы с Россией по примеру Эстонии

Литва не исключает закрытие границы с Россией по примеру Эстонии. Как пишет RT, об этом заявил президент страны Гитанас Науседа.

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По его словам, решение эстонских властей «адекватно и вполне понятно».

«Литва также могла бы принять подобные решения, но мы должны учитывать все обстоятельства, прежде всего тот факт, что мы являемся транзитной страной для Калининграда», - добавил политик.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о планах республики закрыть все пограничные переходы на границе с Россией, начиная с 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт президента Украины
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