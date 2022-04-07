«До нескольких недель»: Стрелков ждет затяжных боев в Мариуполе

Ранее он сообщил, что 7 апреля ополчение ДНР вышло в Мариупольский порт. Экс-министр обороны республики добавил, что противник больше не сможет удерживать периметр завода «Азовсталь». При этом, по его словам, в действиях в Мариуполе ДНР помогает Россия.

«Насколько я знаю, в Мариуполе участвуют подразделения и части морской пехоты РФ. Россия помогала с самого начала. Не знаю, как сейчас, но до недавнего времени российские военные принимали непосредственное участие в бою. Большая часть города уже находится под контролем российских войск, однако 6 апреля подразделения вооруженных сил ДНР вошли в Мариупольский порт и 7 апреля продолжают его зачистку», - рассказал он.

При этом Стрелков добавил, что пока нельзя сказать, как быстро закончатся боевые действия в Мариуполе.