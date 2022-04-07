«До нескольких недель»: Стрелков ждет затяжных боев в Мариуполе

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН предложил проводить спецоперацию до полного разгрома ВСУ, не делая акцент на Донбассе.

Российской стороне в спецоперации на Украине нужно делать акцент не на взятии отдельных городов, а на разгроме ВС - и не только в Мариуполе. Такое мнение в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

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Ранее он сообщил, что 7 апреля ополчение ДНР вышло в Мариупольский порт. Экс-министр обороны республики добавил, что противник больше не сможет удерживать периметр завода «Азовсталь». При этом, по его словам, в действиях в Мариуполе ДНР помогает Россия.

«Насколько я знаю, в Мариуполе участвуют подразделения и части морской пехоты РФ. Россия помогала с самого начала. Не знаю, как сейчас, но до недавнего времени российские военные принимали непосредственное участие в бою. Большая часть города уже находится под контролем российских войск, однако 6 апреля подразделения вооруженных сил ДНР вошли в Мариупольский порт и 7 апреля продолжают его зачистку», - рассказал он.

При этом Стрелков добавил, что пока нельзя сказать, как быстро закончатся боевые действия в Мариуполе.

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«Это может продлиться от нескольких суток до нескольких недель, потому что противник закрепился на обладающей естественными укреплениями территории на заводе «Азовсталь». Противника там много, у него большие запасы оружия и, видимо, достаточно продовольствия, поскольку они имели возможность подготовиться к обороне. Поэтому они могут обороняться достаточно долго. Знаю только одно, что пока сопротивление ядра батальона «Азов» (запрещен в России – прим. НСН) и других националистов до конца не сломлено. Как бы Кремлю не хотелось закончить спецоперацию быстрее, завершить ее, даже разгромив Украину в Донбассе, не получится, просто потому, что Украина не будет мириться, так как за ней стоят США. Поэтому надо готовиться к длительным боевым действиям и стремиться в них победить, не надеясь на то, что завтра Киев сдастся и пойдет на какие-то компромиссы», - подчеркнул он.
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По его словам, спецоперация на Украине может продлиться еще как минимум несколько месяцев.

«По моему мнению, самая главная цель ВС России должна ставиться на разгром и уничтожение основной части украинских вооруженных сил. Без этого бесполезно говорить о взятии каких-либо населенных пунктов. Если даже будут взяты достаточно значимые города, но ВСУ не будут разгромлены, то не будет победы и придется сражаться дальше. Это как минимум дело многих месяцев. Поэтому я считаю, что целью должен быть разгром, а не поднятие знамен над населенными пунктами. Второе важно для тактической победы, но стратегическую победу это не всегда приближает», - заключил Стрелков.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что после освобождения Мариуполя и Харькова Россия направит свои силы на штурм Одессы, Киева и Николаева, однако в городах не будет тяжелых боев из-за отсутствия там боеспособных сил.

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ФОТО: РИА Новости
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