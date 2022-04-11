Против украинских военных, обороняющихся на «Азовстали», хотят применить химическое оружие

Штурмовать подземные укрепления «Азовстали» в Мариуполе нет смысла, нужно «обратиться к химическим войскам». Об этом представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире Первого канала.

По его словам, брать объект штурмом нецелесообразно, так как может погибнуть большое число своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет.