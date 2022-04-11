Против украинских военных, обороняющихся на «Азовстали», хотят применить химическое оружие
Штурмовать подземные укрепления «Азовстали» в Мариуполе нет смысла, нужно «обратиться к химическим войскам». Об этом представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире Первого канала.
По его словам, брать объект штурмом нецелесообразно, так как может погибнуть большое число своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет.
Басурин считает, что надо разобраться с блокировкой завода, и «после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор».
Ранее сегодня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что темпы проведения военной спецоперации в Донбассе будут ускорены.
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