Против украинских военных, обороняющихся на «Азовстали», хотят применить химическое оружие

Штурмовать подземные укрепления «Азовстали» в Мариуполе нет смысла, нужно «обратиться к химическим войскам». Об этом представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире Первого канала.

По его словам, брать объект штурмом нецелесообразно, так как может погибнуть большое число своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет.

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Басурин считает, что надо разобраться с блокировкой завода, и «после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор».

Ранее сегодня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что темпы проведения военной спецоперации в Донбассе будут ускорены.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эдуард БасуринМариуполь
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