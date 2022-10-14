Минобороны заявило о поражении арсенала с западным вооружением на Украине

Российские войска поразили арсенал с западным вооружением, расположенный в Бродах Львовской области на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что удар оружием большой дальности морского базирования был нанесён по арсеналу, где находились большие запасы вооружения, военной техники и боеприпасов, переданных ВСУ западными странами.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияРакетный Удар
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