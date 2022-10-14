Минобороны заявило о поражении арсенала с западным вооружением на Украине
Российские войска поразили арсенал с западным вооружением, расположенный в Бродах Львовской области на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что удар оружием большой дальности морского базирования был нанесён по арсеналу, где находились большие запасы вооружения, военной техники и боеприпасов, переданных ВСУ западными странами.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+14 736 / сут.
Умерли
389 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+27 520 / сут.
- ARD: Совместная следственная группа по расследованию диверсий на «Северных потоках» распалась
- Минобороны заявило о поражении арсенала с западным вооружением на Украине
- В Лондоне экоактивисты облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи»
- Новак: Россия может поставлять Европе через Турцию 63 миллиарда кубов газа
- Германия завершила следственные мероприятия на месте ЧП на «Северных потоках»
- «Москва гнилая»: Депутат ГД возмутился выполненным лишь наполовину планом по мобилизации
- Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России
- Военкомат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток возле станций метро
- Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам
- Подполковник Марочко: Войска ВСУ отступают в Артемовске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru