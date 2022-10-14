Минобороны заявило о поражении арсенала с западным вооружением на Украине

В сообщении говорится, что удар оружием большой дальности морского базирования был нанесён по арсеналу, где находились большие запасы вооружения, военной техники и боеприпасов, переданных ВСУ западными странами.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

