Венгрия отказалась поставлять оружие Украине

Венгрия продолжает отказываться от поставок оружия Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, страна придерживается такой позиции, потому что не хочет быть втянута в конфликт.

Ранее он также отмечал, что поставки оружия могли бы осуществляться через территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры. В таком случае территория могла бы стать законной военной целью.

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Сообщалось также, что кабмин Венгрии надеется на изменение санкционной политики ЕС в отношении России после консультаций. По словам директора по коммуникациям правящей партии Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Иштвана Холлика, санкции уже «произвели обратный эффект». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fidesz.hu
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВенгрия
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