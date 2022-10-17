Венгрия отказалась поставлять оружие Украине

Венгрия продолжает отказываться от поставок оружия Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, страна придерживается такой позиции, потому что не хочет быть втянута в конфликт.

Ранее он также отмечал, что поставки оружия могли бы осуществляться через территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры. В таком случае территория могла бы стать законной военной целью.