Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжёлое вооружение
27 сентября 202217:38
Страны Запада не намерены резко наращивать поставки вооружения на Украину, а также предоставлять ей тяжёлую технику, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе.
Собеседники агентства отмечают, что «США ведут себя осмотрительно», а у европейских стран «заканчивается запас ключевых вооружений».
Ранее в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада вооружение дальнего действия, сообщает RT.
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27 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru