Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжёлое вооружение

Страны Запада не намерены резко наращивать поставки вооружения на Украину, а также предоставлять ей тяжёлую технику, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе.

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Собеседники агентства отмечают, что «США ведут себя осмотрительно», а у европейских стран «заканчивается запас ключевых вооружений».

Ранее в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада вооружение дальнего действия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаЗападСША
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