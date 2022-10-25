«Поддержка и деньги»: В Германии объяснили поездку Штайнмайера в Киев

Сегодня ночью Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев. Об этом пишет Der Spiegel. Отмечается, что это первый его визит на Украину с начала военных действий. При этом вечером 25 октября Штайнмайер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ульрих Зингер отметил, что в ходе встречи главы государств не будут затрагивать тему переговоров с Россией.

«Сейчас Штайнмайер хочет показать, что мы поддерживаем Украину. И здесь и там начинается зима, она будет большая и холодная. Конечно, Киев хочет больше денег от нас, но они не помогают. Нам тоже нужно больше газа, энергии. Мы снова топим через уголь, используем ядерные реакторы. А что будут делать в Украине? Поездка Штайнмайера в Украину не поможет, нужно начинать говорить с Россией и найти ответы на будущее. В этой ситуации поможет только дипломатия. Ранее Украина не была довольна и хотела больше, но сейчас им очень нужна поддержка, деньги и оборудование. Пока мы даем – нас уважают, когда не будем давать – будут говорить так, как они уже говорили против нас», - сказал Зингер.