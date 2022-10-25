«Поддержка и деньги»: В Германии объяснили поездку Штайнмайера в Киев
Власти Украины не согласовывали поездку президента ФРГ до сегодняшнего дня из-за обиды на то, что помощи выделялось слишком мало, отметил в эфире НСН Ульрих Зингер.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поехал в Киев для того, чтобы выразить поддержку Украине и согласовать объем выделяемых денег и необходимого оружия, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.
Сегодня ночью Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев. Об этом пишет Der Spiegel. Отмечается, что это первый его визит на Украину с начала военных действий. При этом вечером 25 октября Штайнмайер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ульрих Зингер отметил, что в ходе встречи главы государств не будут затрагивать тему переговоров с Россией.
«Сейчас Штайнмайер хочет показать, что мы поддерживаем Украину. И здесь и там начинается зима, она будет большая и холодная. Конечно, Киев хочет больше денег от нас, но они не помогают. Нам тоже нужно больше газа, энергии. Мы снова топим через уголь, используем ядерные реакторы. А что будут делать в Украине? Поездка Штайнмайера в Украину не поможет, нужно начинать говорить с Россией и найти ответы на будущее. В этой ситуации поможет только дипломатия. Ранее Украина не была довольна и хотела больше, но сейчас им очень нужна поддержка, деньги и оборудование. Пока мы даем – нас уважают, когда не будем давать – будут говорить так, как они уже говорили против нас», - сказал Зингер.
Он отметил, что Штайнмайер не сможет настроить Зеленского на переговоры, так как США еще не разрешили Украине вступать в дипломатию. Однако, указал он, когда Соединенные Штаты согласятся на переговоры, конфликт удастся разрешить довольно быстро.
«Переговоры будут тогда, когда Америка это разрешит, до этого их не будет. Нам нужно понимать, что это война между США и Россией, а не европейская война. Но все равно мы поддерживаем и отправляем оружие, даем деньги и оборудование. А Украина дает свой народ, люди умирают, это очень страшно. Найти решения этого конфликта можно очень быстро, но только когда согласится Америка», - резюмировал Зингер.
Так, первоначально Штайнмайер планировал поездку в Киев в середине апреля вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Однако украинские власти отменили его визит. Как утверждали источники газеты Bild, Киев отказался пускать президента ФРГ из-за «тесных связей» с Россией и поддержки строительства газопровода «Северный поток-2».
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