«Непрерывные накаты»: ВСУ наступают на Артемовск и Запорожье, ВС РФ удерживают позиции

«Дополнительная угроза возникает в связи с тем, что взятие Курдюмовки открывает ВСУ простор для броска к участку трассы, соединяющей Бахмут с Горловкой. В случае взятия ее под контроль, может существенно поменяться конфигурация значимого участка ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред. НСН), - говорится в сообщении.

Так, ранее Telegram-канал без официальных подтверждений сообщал, что ВСУ зачистили правый берег канала Северский Донец - Донбасс в районе Курдюмовки. В свою очередь Telegram-канал WarGonzo отмечал, что в ночь на 1 июля ВСУ массированно атаковали российские позиции у Клещеевки и Артемовска (Бахмута).

«Пехота ВСУ при поддержке бронетехники двигается по всей линии данного участка фронта от Часов Яра на севере до лесопосадок у Курдюмовки на юге. Несмотря на продолжающиеся уже почти третьи сутки непрерывные накаты противника, наши парни отражают атаки и бьются за каждую позицию», - говорится в сообщении.

При этом на 2 июля украинские военные продолжали попытки проломить линию обороны РФ и на Запорожском направлении в районе Работино. По данным Colonelcassad, там ВСУ развивали наступательные действия параллельно с закреплением на Ровнопольском участке.

«Противник предпринял попытку наступления севернее Работино, успеха не имел, понес потери в живой силе и отступил. Командование противника преследует цель захвата господствующей высоты на линии населенных пунктов Нестерянка - Копани - Работино - Вербовое. Также противник предпринял попытку наступления в районе Пятихатки», - говорится в сообщении.