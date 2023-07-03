«Непрерывные накаты»: ВСУ наступают на Артемовск и Запорожье, ВС РФ удерживают позиции
Украинские военные наступают на Артемовском и Запорожском направлениях. Военкоры и эксперты отмечают, что главная цель наступления – отрезать сообщение с Крымом по сухопутному каналу.
Российские военные продолжают отражать атаки ВСУ в районе Клещеевки на Артемовском направлении, однако украинцы пошли южнее, решив создать условия для удара по Клещеевке с фланга. Об этом сообщил Telegram-канал Colonelcassad вечером 2 июля.
Отмечается, что украинские военные «давят» со стороны Ивановского, опираясь на поддержку подразделений, которые закрепились на левом берегу у Курдюмовки. Таким образом, указывается, что в случае успеха ВСУ можно будет говорить о создании угрозы охвата Клещеевки с юга.
«Дополнительная угроза возникает в связи с тем, что взятие Курдюмовки открывает ВСУ простор для броска к участку трассы, соединяющей Бахмут с Горловкой. В случае взятия ее под контроль, может существенно поменяться конфигурация значимого участка ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред. НСН), - говорится в сообщении.
Так, ранее Telegram-канал без официальных подтверждений сообщал, что ВСУ зачистили правый берег канала Северский Донец - Донбасс в районе Курдюмовки. В свою очередь Telegram-канал WarGonzo отмечал, что в ночь на 1 июля ВСУ массированно атаковали российские позиции у Клещеевки и Артемовска (Бахмута).
«Пехота ВСУ при поддержке бронетехники двигается по всей линии данного участка фронта от Часов Яра на севере до лесопосадок у Курдюмовки на юге. Несмотря на продолжающиеся уже почти третьи сутки непрерывные накаты противника, наши парни отражают атаки и бьются за каждую позицию», - говорится в сообщении.
При этом на 2 июля украинские военные продолжали попытки проломить линию обороны РФ и на Запорожском направлении в районе Работино. По данным Colonelcassad, там ВСУ развивали наступательные действия параллельно с закреплением на Ровнопольском участке.
«Противник предпринял попытку наступления севернее Работино, успеха не имел, понес потери в живой силе и отступил. Командование противника преследует цель захвата господствующей высоты на линии населенных пунктов Нестерянка - Копани - Работино - Вербовое. Также противник предпринял попытку наступления в районе Пятихатки», - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что на Южно-Донецком направлении ВСУ закончили перегруппировку и приступили к разведке боем в районе населенного пункта Старомайорское. Одновременно с этим, штурмовые группы ВСУ предприняли попытку прорыва в направлении населенного пункта Приютное.
«На Велико-Новоселовском и Времьевском направлениях обстановка относительно стабильная, противник не предпринимал активных действий, поскольку в настоящее время пытается закрепиться и сосредоточить резервы именно в Ровнополье. Становится очевидно, что ВСУ будут и дальше развивать наступление с главной целью - отрезать сообщение с Крымом по сухопутному каналу», - добавляется в сообщении.
При этом подчеркивается, что помимо атак ВСУ на Запорожском и Артемовском направлениях, 2 июля ВС РФ снова перешли в наступление на Сватовском направлении, где Украина пыталась атаковать в направлении на Кременную.
Как отмечал военкор ВГТРК Евгений Поддубный, ВСУ пытаются штурмовать Работино, потому что украинское командование хочет выйти к Токмаку. По его данным, идут тяжелые бои.
«Очень хочет командование ВСУ выйти к Токмаку, а это не возможно без контроля над Работино. Идут тяжелые бои. Наши держатся», - говорится в Telegram-канале "Поддубный edition".
Минобороны РФ данные военкоров и военных обозревателей об ударах ВСУ не подтверждало - вероятно, подробности последуют позже в ежедневной сводке ведомства.
В то же время в МО отмечали, что российские военные успешно удерживают свои позиции. По данным Минобороны РФ на 3 июля, танковые экипажи Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, используя новый тактический прием. Отмечается, что были применены управляемые снаряды.
«Используя рельеф местности, танкисты на боевых машинах выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела. Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени», — объяснили в ведомстве.
Тем временем Telegram-канал Vоенкор Котенок Z 3 июля сообщил, что на Донецком направлении российские военные продолжают «давить» на ВСУ со стороны Каменки и Крутой Балки. Других подробностей не приводится.
Ранее, 30 июня, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в разговоре с ТАСС, что подразделения ВСУ, используя западные бронетехнику и танки, пытались прорвать линию обороны российских войск в районе Артемовска. Тогда он отмечал, что силы РФ отразили все атаки ВСУ и не допустили прорыва обороны, сообщает «Радиоточка НСН».
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