Россиянка Корнеева вышла во второй круг турнира WTA в Сеуле

Партия «Единая Россия» получает конституционное большинство в Госдуме девятого созыва Средства ПВО за ночь уничтожили 244 украинских БПЛА над регионами Шесть пассажирских поездов изменили маршрут из-за схода вагонов грузового состава в Ростовской области Компания «Ашан» продолжает работать в штатном режиме после перехода под временное управление Названы города для бюджетного новогоднего отдыха российских туристов