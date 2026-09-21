Россиянка Корнеева вышла во второй круг турнира WTA в Сеуле
21 сентября 202609:40
Юлия Савченко
Российская теннисистка Алина Корнеева прошла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.
В первом круге спортсменка обыграла соперницу из Таиланда Мананчаю Савангкаев. Корнеева одержала победу со счетом 6:4, 6:2.
Следующую игру россиянка проведет с победительницей матча между соотечественницей Дарьей Астаховой и полькой Магдой Линетт.
Алине Корнеевой 19 лет, теннисистка занимает 81-ю строчку в рейтинге WTA.
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