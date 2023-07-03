В Минобороны РФ рассказали, как танки использовали новую тактику против Украины

Стало известно о новой тактике танков России против украинской армии, которая была использована на краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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Т-90А нанесли огневое поражение по опорному пункту ВСУ с помощью управляемых снарядов. Новая тактика включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени.

Первым выстрелом из строя была выведена легкобронированная техника. Затем российские военнослужащие атаковали позиции Вооруженных сил Украины осколочными и фугасными снарядами.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций противника танками Т-90М «Прорыв», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперацияМинобороны РФ

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