В Минобороны РФ рассказали, как танки использовали новую тактику против Украины

Т-90А нанесли огневое поражение по опорному пункту ВСУ с помощью управляемых снарядов. Новая тактика включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени.

Первым выстрелом из строя была выведена легкобронированная техника. Затем российские военнослужащие атаковали позиции Вооруженных сил Украины осколочными и фугасными снарядами.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций противника танками Т-90М «Прорыв», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

