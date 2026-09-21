СМИ: Европа тайно направляет Киеву оборудование для подготовки к зиме
Страны Европы тайно направляют Украине оборудование для подготовки к зиме. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
«Европейские союзники уже вносят свой вклад, предоставляя имеющиеся у них ресурсы», — отмечает агентство.
В частности, Киеву направляют запчасти для электростанций и отопительного оборудования. Шаги Европы носят непубличный характер. Украина ожидает, что предстоящая зима будет худшей за все время конфликта в связи с ударами по энергетической инфраструктуре.
Ранее в правительстве Украины рассказали, что страна профинансировала подготовку к зиме на четверть от плана, к началу сентября на эти цели направили около 1,7 млрд долларов из 6,2 млрд, пишет Ura.ru.
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