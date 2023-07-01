Боец ВС России: ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артемовском направлении

Украинские войска на Артемовском направлении пытаются атаковать группами численностью до одного взвода и рассеять оборону Вооруженных сил России. Об этом заявил командир танкового подразделения 200-й бригады «Южной» группировки войск в беседе с РИА Новости.

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По словам бойца, противник не ведет «масштабное наступление, о котором все пишут в новостях», но безуспешно пытается рассеять фронт РФ.

«Ничего у них не получится и не получается, пока мы здесь работаем», — отметил командир.

Военный подчеркнул, что войска РФ слаженно действуют на этом участке фронта. Между различными подразделениями организована взаимосвязь, которая «присутствует в наилучшем виде».

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Украина усиливает ударные группы на донецком направлении для наступления на Артемовск и Соледар, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РегионыСпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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