Боец ВС России: ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артемовском направлении
Украинские войска на Артемовском направлении пытаются атаковать группами численностью до одного взвода и рассеять оборону Вооруженных сил России. Об этом заявил командир танкового подразделения 200-й бригады «Южной» группировки войск в беседе с РИА Новости.
По словам бойца, противник не ведет «масштабное наступление, о котором все пишут в новостях», но безуспешно пытается рассеять фронт РФ.
«Ничего у них не получится и не получается, пока мы здесь работаем», — отметил командир.
Военный подчеркнул, что войска РФ слаженно действуют на этом участке фронта. Между различными подразделениями организована взаимосвязь, которая «присутствует в наилучшем виде».
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Украина усиливает ударные группы на донецком направлении для наступления на Артемовск и Соледар, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru