Боец ВС России: ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артемовском направлении

По словам бойца, противник не ведет «масштабное наступление, о котором все пишут в новостях», но безуспешно пытается рассеять фронт РФ.

«Ничего у них не получится и не получается, пока мы здесь работаем», — отметил командир.

Военный подчеркнул, что войска РФ слаженно действуют на этом участке фронта. Между различными подразделениями организована взаимосвязь, которая «присутствует в наилучшем виде».

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Украина усиливает ударные группы на донецком направлении для наступления на Артемовск и Соледар, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

