В Горловке при атаке БПЛА повреждено учреждение культуры

Учреждение культуры в Горловке в Донецкой Народной Республике получило повреждения после удара украинских войск. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

В Махачкале из-за атаки БПЛА повреждена квартира

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе... повреждено учреждение культуры», - написал он в мессенджере «Макс».

Данных о пострадавших не приводится.

Ранее в Херсонской области при атаке ВСУ было повреждено здание отдела МВД РФ «Горностаевский», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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