В Горловке при атаке БПЛА повреждено учреждение культуры
21 сентября 202609:51
Юлия Савченко
Учреждение культуры в Горловке в Донецкой Народной Республике получило повреждения после удара украинских войск. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе... повреждено учреждение культуры», - написал он в мессенджере «Макс».
Данных о пострадавших не приводится.
Ранее в Херсонской области при атаке ВСУ было повреждено здание отдела МВД РФ «Горностаевский», пишет Ura.ru.
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