Марочко сообщил об усилении ВСУ для наступления на Артемовск и Соледар
Киев усиливает ударные группы ВСУ на донецком направлении для наступления на Артемовск и Соледар, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его данным, увеличивается численность бронетехники и личного состава ударных групп ВСУ, а также становятся более интенсивными артиллерийские обстрелы позиций ВС РФ со стороны украинских сил.
При этом ранее он сообщил, что российские войска сорвали ротацию украинских военных на Краснолиманском направлении. Он отметил, что была уничтожена колонна с техникой и личным составом Украины. Украинские подразделения направлялись в район населенного пункта Белогоровка, где в настоящее время идут бои.
26 июня российские военные уже отбили попытки украинских войск пойти в наступление на Артемовск в ДНР. Как отметил Марочко, ВСУ наносили удары по флангам российских подразделений на северо-западе и юго-западе. Однако авиация, артиллерия и ракетные войска РФ успешно поразили места расположения живой силы и техники противника, передает «Радиоточка НСН».
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