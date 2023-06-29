Марочко сообщил об усилении ВСУ для наступления на Артемовск и Соледар

Киев усиливает ударные группы ВСУ на донецком направлении для наступления на Артемовск и Соледар, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его данным, увеличивается численность бронетехники и личного состава ударных групп ВСУ, а также становятся более интенсивными артиллерийские обстрелы позиций ВС РФ со стороны украинских сил.

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При этом ранее он сообщил, что российские войска сорвали ротацию украинских военных на Краснолиманском направлении. Он отметил, что была уничтожена колонна с техникой и личным составом Украины. Украинские подразделения направлялись в район населенного пункта Белогоровка, где в настоящее время идут бои.

26 июня российские военные уже отбили попытки украинских войск пойти в наступление на Артемовск в ДНР. Как отметил Марочко, ВСУ наносили удары по флангам российских подразделений на северо-западе и юго-западе. Однако авиация, артиллерия и ракетные войска РФ успешно поразили места расположения живой силы и техники противника, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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