Марочко сообщил об усилении ВСУ для наступления на Артемовск и Соледар

При этом ранее он сообщил, что российские войска сорвали ротацию украинских военных на Краснолиманском направлении. Он отметил, что была уничтожена колонна с техникой и личным составом Украины. Украинские подразделения направлялись в район населенного пункта Белогоровка, где в настоящее время идут бои.

26 июня российские военные уже отбили попытки украинских войск пойти в наступление на Артемовск в ДНР. Как отметил Марочко, ВСУ наносили удары по флангам российских подразделений на северо-западе и юго-западе. Однако авиация, артиллерия и ракетные войска РФ успешно поразили места расположения живой силы и техники противника, передает «Радиоточка НСН».



