Задержан житель Донецка, планировавший взрыв у избирательного участка
ФСБ задержала жителя Донецка, который по заданию Киева планировал взорвать бомбу в своем автомобиле вблизи избирательного участка. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
По данным ведомства, злоумышленник через интернет установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и согласился содействовать в террористической деятельности. По заданию кураторов мужчина изъял 20 килограммов взрывчатки из заранее подготовленного тайника, а также получил посредством сброса с беспилотника самодельное взрывное устройство, электронные взрыватели, плату для дистанционного подрыва.
«Взрывчаткой и поражающими элементами злоумышленник снарядил личный автомобиль, который должен был разместить вблизи одного из избирательных участков региона и осуществить подрыв СВУ во время массового скопления людей в период выборной кампании 2026 года», — подчеркнули в ФСБ.
Злоумышленник не смог реализовать преступный замысел, так как его своевременно задержали силовики.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении фигуранта.
Ранее ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии, готовившуюся по заданию СБУ, напоминает Ura.ru.
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