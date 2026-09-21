Задержан житель Донецка, планировавший взрыв у избирательного участка

По данным ведомства, злоумышленник через интернет установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и согласился содействовать в террористической деятельности. По заданию кураторов мужчина изъял 20 килограммов взрывчатки из заранее подготовленного тайника, а также получил посредством сброса с беспилотника самодельное взрывное устройство, электронные взрыватели, плату для дистанционного подрыва.

«Взрывчаткой и поражающими элементами злоумышленник снарядил личный автомобиль, который должен был разместить вблизи одного из избирательных участков региона и осуществить подрыв СВУ во время массового скопления людей в период выборной кампании 2026 года», — подчеркнули в ФСБ.

Злоумышленник не смог реализовать преступный замысел, так как его своевременно задержали силовики.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении фигуранта.

Ранее ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии, готовившуюся по заданию СБУ, напоминает Ura.ru.

