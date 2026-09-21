Политолог объяснил рекордную явку на выборах вопреки призывам «не ходить»
Илья Гращенков заявил НСН, что проигнорировали выборы в Госдуму в большей степени «оппозиционные» избиратели.
Результаты «оппозиционных» партий не увеличились по сравнению с предыдущими выборами в Госдуму, дополнительные голоса рекордной явки ушли в «Единую Россию», заявил в беседе с НСН политолог Илья Гращенков.
После обработки 90,43% протоколов на выборах в Госдуму «Единая Россия» лидирует с 57,86% голосов. КПРФ набирает 13,84%, ЛДПР — 8,90%, «Новые люди» — 7,94%, «Справедливая Россия» — 4,95%. Для прохождения в нижнюю палату надо набрать не менее 5%. «Единая Россия» получает на этих выборах в Госдуму больше голосов, чем в 2021-м, за список партии проголосовали более 28 миллионов человек, следует из данных Центральной избирательной комиссии. По данным ЦИК, явка составила 56,66%. Примечательно, что это превысило показатели выборов 2021 года и 2016 года. Гращенков увидел в этом несколько причин.
«По поводу явки нам предстоит еще анализировать источники ее мобилизации. По результатам оппозиции мы не видим, что результаты выросли сильно, прибавили только ЛДПР и «Новые люди» по сравнению с 2021 годом. Поэтому явка была распределена именно в пользу «Единой России». «Справедливая Россия» пока 5% не набирает. Все это говорит о том, что «Единая Россия» аккумулировала на себя все «дополнительные» голоса. Мы видели, что была апатия со стороны оппозиционных граждан после снятия партия «Яблоко», были призывы не ходить на выборы, портить бюллетени и так далее. Поэтому оставшиеся партии оппозиции получили меньше, чем могли бы», - отметил он.
При этом он подчеркнул, что в некоторых регионах «оппозиция» тоже била рекорды.
«С другой стороны, «Новые люди» получили фактически второе место по ДЭГ – больше 15%, мы видели в отдельных регионах результаты до 20% у КПРФ, например. У нас пока много вопросов, так как официальные результаты не подведены. Элементы «перегибов» на местах были, поэтому дождемся результатов уже окончательных, чтобы сделать выводы по всем партиям», - добавил собеседник НСН.
Партия пенсионеров едва перешагнула 2%, «Зеленые» достигли 1%, «Коммунисты России», «Родина», Партия прямой демократии не набрали даже этого и оказались аутсайдерами голосования. Окончательные итоги будут подведены в 11 часов по московскому времени.
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