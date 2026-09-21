«По поводу явки нам предстоит еще анализировать источники ее мобилизации. По результатам оппозиции мы не видим, что результаты выросли сильно, прибавили только ЛДПР и «Новые люди» по сравнению с 2021 годом. Поэтому явка была распределена именно в пользу «Единой России». «Справедливая Россия» пока 5% не набирает. Все это говорит о том, что «Единая Россия» аккумулировала на себя все «дополнительные» голоса. Мы видели, что была апатия со стороны оппозиционных граждан после снятия партия «Яблоко», были призывы не ходить на выборы, портить бюллетени и так далее. Поэтому оставшиеся партии оппозиции получили меньше, чем могли бы», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что в некоторых регионах «оппозиция» тоже била рекорды.

«С другой стороны, «Новые люди» получили фактически второе место по ДЭГ – больше 15%, мы видели в отдельных регионах результаты до 20% у КПРФ, например. У нас пока много вопросов, так как официальные результаты не подведены. Элементы «перегибов» на местах были, поэтому дождемся результатов уже окончательных, чтобы сделать выводы по всем партиям», - добавил собеседник НСН.

Партия пенсионеров едва перешагнула 2%, «Зеленые» достигли 1%, «Коммунисты России», «Родина», Партия прямой демократии не набрали даже этого и оказались аутсайдерами голосования. Окончательные итоги будут подведены в 11 часов по московскому времени.

