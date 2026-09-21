Минфин: В России насчитывается 20 млн пользователей криптовалют

«По экспертным оценкам, в России насчитывается порядка 20 млн пользователей криптовалют, а общий объем вложений российских граждан - 3,7 трлн рублей», - указал замглавы Минфина.

Чебесков уточнил, что в эту сумму входят прямые владения цифровыми валютами и часть привязанных к ним продуктов.

Между тем россиянам разрешили приобретать криптовалюты и стейблкоины, соблюдая установленные требования, и переводить подобные активы за границу как на свои кошельки, так и на счета для оплаты товаров или услуг, пишет Ura.ru.

