В США умер сын супермодели Синди Кроуфорд
Сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер умер в возрасте 27 лет в США. Об этом пишет портал TMZ.
«Пресли скончался в воскресенье в реабилитационном учреждении», - сообщает издание, ссылаясь на данные бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.
Муж и дочь Кроуфорд подтвердили информацию о смерти члена семьи, пишет RT.
Пресли Гербер был известен в качестве модели и сотрудничал в том числе с брендами Moschino, Calvin Klein, Dolce & Gabbana. С юного возраста он испытывал проблемы с психическим здоровьем и употреблением наркотиков, Гербер признавался, что страдает от ночных кошмаров и панических атак. В 2025-м мужчина решил сделать перерыв в карьере и сосредоточиться на лечении.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Си Цзиньпин и Трамп обсудят в США двусторонние отношения
- Задержан житель Донецка, планировавший взрыв у избирательного участка
- Политолог объяснил рекордную явку на выборах вопреки призывам «не ходить»
- СМИ: Европа тайно направляет Киеву оборудование для подготовки к зиме
- В Горловке при атаке БПЛА повреждено учреждение культуры
- Россиянка Корнеева вышла во второй круг турнира WTA в Сеуле
- Есть сомнения: Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по НПЗ России
- В США умер сын супермодели Синди Кроуфорд
- Минфин: В России насчитывается 20 млн пользователей криптовалют
- Над Россией уничтожили 244 дрона ВСУ