В США умер сын супермодели Синди Кроуфорд

Сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер умер в возрасте 27 лет в США. Об этом пишет портал TMZ.

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«Пресли скончался в воскресенье в реабилитационном учреждении», - сообщает издание, ссылаясь на данные бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Муж и дочь Кроуфорд подтвердили информацию о смерти члена семьи, пишет RT.

Пресли Гербер был известен в качестве модели и сотрудничал в том числе с брендами Moschino, Calvin Klein, Dolce & Gabbana. С юного возраста он испытывал проблемы с психическим здоровьем и употреблением наркотиков, Гербер признавался, что страдает от ночных кошмаров и панических атак. В 2025-м мужчина решил сделать перерыв в карьере и сосредоточиться на лечении.

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ФОТО: ТАСС
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