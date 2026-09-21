В США умер сын супермодели Синди Кроуфорд

«Пресли скончался в воскресенье в реабилитационном учреждении», - сообщает издание, ссылаясь на данные бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Муж и дочь Кроуфорд подтвердили информацию о смерти члена семьи, пишет RT.

Пресли Гербер был известен в качестве модели и сотрудничал в том числе с брендами Moschino, Calvin Klein, Dolce & Gabbana. С юного возраста он испытывал проблемы с психическим здоровьем и употреблением наркотиков, Гербер признавался, что страдает от ночных кошмаров и панических атак. В 2025-м мужчина решил сделать перерыв в карьере и сосредоточиться на лечении.

