Си Цзиньпин и Трамп обсудят в США двусторонние отношения

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на встрече в Соединенных Штатах обсудят отношения двух стран, вопросы мира и развития на планете. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, пишет ТАСС.

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Ранее стало известно, что Си Цзиньпин посетит США 23-25 сентября, отмечает RT.

Как отметил Го Цзякунь, в рамках визита лидеры Китая и США «проведут углубленный обмен мнениями» по важным вопросам китайско-американских отношений, глобального мира и развития в мире.

«Дипломатия на высшем уровне играет незаменимую стратегическую роль в определении направления развития китайско-американских отношений», - указал представитель МИД.

Ранее делегации Китая и США встретились в Нью-Йорке и обменялись мнениями по торговым м экономическим вопросам.

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ФОТО: AP / ТАСС
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