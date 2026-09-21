Си Цзиньпин и Трамп обсудят в США двусторонние отношения
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на встрече в Соединенных Штатах обсудят отношения двух стран, вопросы мира и развития на планете. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что Си Цзиньпин посетит США 23-25 сентября, отмечает RT.
Как отметил Го Цзякунь, в рамках визита лидеры Китая и США «проведут углубленный обмен мнениями» по важным вопросам китайско-американских отношений, глобального мира и развития в мире.
«Дипломатия на высшем уровне играет незаменимую стратегическую роль в определении направления развития китайско-американских отношений», - указал представитель МИД.
Ранее делегации Китая и США встретились в Нью-Йорке и обменялись мнениями по торговым м экономическим вопросам.
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