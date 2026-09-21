Российскому гонщику Симонову включили не тот гимн на награждении в Италии

Российскому гонщику Михаилу Симонову включили неправильный гимн во время награждения на чемпионате по кузовным гонкам в Италии. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях.

Симонов одержал победу на этапе турнира TCR Italy в Мизано-Адриатико. На церемонии награждения вместо нынешнего гимна России прозвучала «Патриотическая песня» Михаила Глинки, которая использовалась в качестве национального гимна до 2000 года.

«Да, конечно, обидно, что звучал не мой гимн, но мы все знаем, что на самом деле должно было звучать», - поделился Симонов.

По словам гонщика, перед ним извинились после инцидента.

В августе Международная автомобильная федерация (FIA) отменила ограничения, которые запрещали российским и белорусским гонщикам выступать с национальными флагами и гимнами, напоминает Ura.ru.

