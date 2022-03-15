«Неделя до мира?» В Москве и Киеве назвали сроки возможного завершения спецоперации

«ВИЛКА МИРА»: СЕЙЧАС ИЛИ В КОНЦЕ МАЯ

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным (…) или в ближайшее время договоримся — неделя-две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», — сказал Арестович.

При этом зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что прекращение спецоперации возможно только после достижения Россией ее главных целей.

«Операция будет продолжаться до выполнения всех поставленных задач верховным главнокомандующим. Только он будет принимать решение о прекращении операции. Мы исходим из тех задач, которые поставил перед нами Владимир Путин. Конкретные сроки будут зависеть от выполнения этих задач. (…) Речь идет о денацификации, демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе, а также об отмене закона, который запрещает в стране русский язык», - сказал Швыткин.

По его мнению, следует соблюдать «режим тишины» при проведении переговоров, поскольку им может навредить «любое неосторожное слово».

14 мая российско-украинские переговоры проходили в онлайн-формате. Перед их началом в Киеве говорили, что в ходе четвертого раунда будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности и вывода российских войск. В понедельник вечером главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в переговорах взята техническая пауза до вторника.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном ночном видеообращении подтвердил, что переговоры продолжатся 15 марта.

При этом он назвал «достаточно неплохой» работу украинской делегации.

Зеленский также сообщил, что провел телефонные разговоры с главой Еврокомиссии, президентом Польши и премьером Люксембурга.

«Важным был и разговор с премьер-министром Израиля Беннетом — как часть переговорных усилий, чтобы завершить военные действия скорейшим образом и честным миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра», — цитирует Зеленского «Газета.ру».