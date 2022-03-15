«Неделя до мира?» В Москве и Киеве назвали сроки возможного завершения спецоперации
Зеленский хочет «быстрый и честный» мир, его советник нарисовал «вилку мира» от марта до мая, а в Госдуме указали на четыре задачи Путина, от сроков выполнения которых все и зависит.
На фоне заявлений Киева о возможности заключения мира с Россией уже в течение недели и продолжающихся переговоров, Минобороны РФ отчитывается о новых успехах, а украинские власти раздают гражданам десятки тысяч автоматов.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина назвал минимальный и максимальный срок достижения мира.
«ВИЛКА МИРА»: СЕЙЧАС ИЛИ В КОНЦЕ МАЯ
«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным (…) или в ближайшее время договоримся — неделя-две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», — сказал Арестович.
При этом зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что прекращение спецоперации возможно только после достижения Россией ее главных целей.
«Операция будет продолжаться до выполнения всех поставленных задач верховным главнокомандующим. Только он будет принимать решение о прекращении операции. Мы исходим из тех задач, которые поставил перед нами Владимир Путин. Конкретные сроки будут зависеть от выполнения этих задач. (…) Речь идет о денацификации, демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе, а также об отмене закона, который запрещает в стране русский язык», - сказал Швыткин.
По его мнению, следует соблюдать «режим тишины» при проведении переговоров, поскольку им может навредить «любое неосторожное слово».
14 мая российско-украинские переговоры проходили в онлайн-формате. Перед их началом в Киеве говорили, что в ходе четвертого раунда будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности и вывода российских войск. В понедельник вечером главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в переговорах взята техническая пауза до вторника.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередном ночном видеообращении подтвердил, что переговоры продолжатся 15 марта.
При этом он назвал «достаточно неплохой» работу украинской делегации.
Зеленский также сообщил, что провел телефонные разговоры с главой Еврокомиссии, президентом Польши и премьером Люксембурга.
«Важным был и разговор с премьер-министром Израиля Беннетом — как часть переговорных усилий, чтобы завершить военные действия скорейшим образом и честным миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра», — цитирует Зеленского «Газета.ру».
«ДЖАВЕЛИНЫ», ВЕРТОЛЕТЫ И АВТОМАТЫ
Тем временем российские военные берут под контроль новые украинские территории.
«Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», - сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, войска ДНР также продолжают наступление, они взяли под контроль Пантелеймоновку и вышли на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2.
Минобороны РФ опубликовало 15 марта появилось два новых видео, на которых показаны удары вертолетов Ка-52 по военной технике и украинским войскам, а также уничтожение высокоточными ударами БМП.
Конашенков также сообщил, что российские военные уничтожили под Краматорском (Донецкая область) ангары с украинскими самолетами и вертолетами.
«На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8», - уточнил представитель Минобороны.
По его данным, за сутки было уничтожено 16 воздушных целей, в том числе самолеты Су-24 и Су-25 и вертолет Ми-8.
Кроме того, российские ВДВ захватили опорный пункт украинских националистов и иностранных наемников в районе села Гута-Межигорская в Киевской области.
«Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину», - сообщил Конашенков.
Тем временем украинские власти продолжают раздавать оружие жителям разных регионов, в том числе и приграничных с Белоруссией.
«Речь идет в первую очередь об автоматическом оружии. Мы уже выдали несколько десятков тысяч автоматов по стране», - сказал глава МВД Украины Денис Монастырский, которого цитирует ТАСС.
По его словам, автоматы раздают жителям украинской столицы, а также Киевской, Харьковской, Волынской и Ровненской областей.
«Сегодня в связи с угрозой со стороны Беларуси мы также работаем в Волынской и Ровненской областях для раздачи оружия. И обязательно оружие раздаем также в Харьковской области, в тех областях, которые являются прифронтовыми, а также в Киеве и Киевской области», - сообщил министр.
Между тем, власти ДНР на фоне удара по Донецку ракетой «Точка-У», в результате которого погибло более 20 человек, обратились в Минобороны РФ за помощью.
«Наших сил недостаточно, потому что у нас нет такого вида вооружения, чтобы мы могли сбивать на больших высотах или доставать до тех мест, где могут быть эти установки. Но мы обратились за помощью в Министерство обороны РФ. Я думаю, что совместными усилиями таких случаев больше не повторится», - сказал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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