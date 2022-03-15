Российские военные взяли под контроль Херсонскую область
Вооруженные Силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он сообщил, что группировка войск ДНР в ходе наступления прорвала оборону «украинских националистов», взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое-Новоселовка-2.
Итогом действий ВС РФ за минувшие сутки стало 16 сбитых воздушных целей противника, в том числе 13 беспилотников. Поражены 136 военных объектов Украины, включая семь пунктов управления и узлов связи, четыре ЗРК, три реактивные установки залпового огня, станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники, отчитался Конашенков.
Также, по его словам, на военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара с четырьмя штурмовиками Су-25, вертолет Ми-24 и пятью вертолетами Ми-8.
Кроме того, в районе населенного пункта Гута-Межигорская подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников.
Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства «Javelin» и другие образцы западного вооружения. Все они перейдут в распоряжение народной милиции ДНР и ЛНР.
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