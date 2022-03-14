СК РФ возбудил дело о запрещенных методах ведения военных действий после обстрела Донецка

По версии СК, 14 марта военнослужащие ВС Украины и других украинских воинских формирований применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом при обстреле объектов гражданской инфраструктуры в Донецке. Мотивом таких действий ведомство считает «ненависть и вражду, связанную с выходом ДНР из состава Украины».

Ведомство намерено установить лиц, которые отдали «незаконный приказ о применении против мирного населения ракетного вооружения».



