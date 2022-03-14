СК РФ возбудил дело о запрещенных методах ведения военных действий после обстрела Донецка
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели жителей Донецка в результате обстрела «украинскими националистами» ракетой «Точка-У». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело возбуждено по статье о запрещенных методах ведения военных действий.
В СК отмечают, что в результате применения ракеты погибли не менее 23 мирных жителей, в том числе дети, еще не менее 18 человек ранены.
По версии СК, 14 марта военнослужащие ВС Украины и других украинских воинских формирований применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом при обстреле объектов гражданской инфраструктуры в Донецке. Мотивом таких действий ведомство считает «ненависть и вражду, связанную с выходом ДНР из состава Украины».
Ведомство намерено установить лиц, которые отдали «незаконный приказ о применении против мирного населения ракетного вооружения».
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