Советник Зеленского сообщил, когда будет достигнуто мирное соглашение с Россией

«Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», — сказал политик.

В российско-украинских переговорах взята техническая пауза до 16 марта, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на четвертом раунде планируется обсудить гарантии безопасности, вывод российских войск с территории Украины и гарантии безопасности.

