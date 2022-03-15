Советник Зеленского сообщил, когда будет достигнуто мирное соглашение с Россией
Мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто по самым оптимистичным прогнозам - в течение одной-двух недель, самое позднее - в мае, заявил в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», — сказал политик.
В российско-украинских переговорах взята техническая пауза до 16 марта, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на четвертом раунде планируется обсудить гарантии безопасности, вывод российских войск с территории Украины и гарантии безопасности.
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