«Не проморгать наступление»: ВСУ усиливают свои позиции на Запорожье
Украинские военные концентрируют силы вдоль линии соприкосновения на Запорожье и просят очередную помощь у США, чтобы продолжать наступление в 2023 году.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Вашингтон в милитаризации киевского режима.
«Белый дом заявил, что осуждает авиаудары России по критической инфраструктуре на Украине. А что сделал Вашингтон для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса, где люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет? Что делает Вашингтон сейчас для прекращения ударов по Запорожской АЭС со стороны украинских формирований, грозящих ядерной катастрофой? Только продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на все новые преступления», - написал Володин у себя в Telegram-канале.
Ситуация на Запорожье остается сложной. Около полуночи 12 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия наращивает число военной техники на линии боевого соприкосновения Степногорск-Новояковлевка-Орехов-Гуляй Поле-Вольное поле.
«Передвижение пар орудий М-777 и машин РСЗО к ЛБС замечены сразу на нескольких направлениях. Теперь перед нашей армией стоит непростая задача своевременного выявления направления главного удара. Важно не проморгать наступление противника, чтобы потом не пришлось рассказывать про «перегруппировку»», - отметил Рогов.
Около 23:00 военный корреспондент RT Мурад Гадзиев в своем Telegram-канале опубликовал сообщение, что в районе поселка Васильевка начались бои.
«В небе много наших ракет», - написал Гадзиев.
Рогов информацию опроверг.
В тоже время на херсонском направлении ВСУ вновь предприняли попытку контрнаступления.
«Наши ждали. Враг был накрыт артиллерией, РСЗО и авиацией в «серой зоне». Отступили, бросив своих, и ныкаются по норам. Александровка наша. На разных участках фронта уничтожено и брошено колоссальное количество техники и трупов ВСУ и националистов», - рассказал Гадзиев.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что с момента начала контрнаступления потери ВСУ превысили 3,5 тысячи человек.
«Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3500 человек. Большинство из них – обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию», - цитирует Стремоусова РИА Новости.
Он также отметил, что реальных продвижений украинских войск нет, а в населенных пунктах, заявленных ими как взятым под контроль, никогда российских войск не было.
«Для того, чтобы гарантировать безопасность региона нужно отодвинуть линию фронта в сторону Николаева. Подчеркну, что у меня нет сомнений, что исконно русские города Одесса и Николаев скоро будут освобождены», - отметил Стремоусов.
Минобороны России сообщило, что на Николаево-Криворожском направлении в районах Костромка и Белогорка Херсонской области ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад. Всего за последние сутки на данном направлении киевский режим потерял свыше трехсот военных, а около тысячи получили ранения.
В конце прошлой недели российская армия покинула крупные города Харьковской области Изюм, Купянск и Балаклею. Бои в этом районе продолжаются. Российское военное ведомство сообщило, что в Купянске и Изюме нанесены удары по националистическому формированию «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.
Тем временем, как сообщает The Wall Street Journal, правительство Украины направило в Конгресс США запрос на поставку новых видов вооружений, в том числе баллистических ракет класса земля-земля ATACMS, дальность поражения которых составляет до 300 километров. Отмечается, что Киев просит поддержки для того, чтобы продолжить наступление в 2023 году.
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