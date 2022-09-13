«Для того, чтобы гарантировать безопасность региона нужно отодвинуть линию фронта в сторону Николаева. Подчеркну, что у меня нет сомнений, что исконно русские города Одесса и Николаев скоро будут освобождены», - отметил Стремоусов.

Минобороны России сообщило, что на Николаево-Криворожском направлении в районах Костромка и Белогорка Херсонской области ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад. Всего за последние сутки на данном направлении киевский режим потерял свыше трехсот военных, а около тысячи получили ранения.

В конце прошлой недели российская армия покинула крупные города Харьковской области Изюм, Купянск и Балаклею. Бои в этом районе продолжаются. Российское военное ведомство сообщило, что в Купянске и Изюме нанесены удары по националистическому формированию «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Тем временем, как сообщает The Wall Street Journal, правительство Украины направило в Конгресс США запрос на поставку новых видов вооружений, в том числе баллистических ракет класса земля-земля ATACMS, дальность поражения которых составляет до 300 километров. Отмечается, что Киев просит поддержки для того, чтобы продолжить наступление в 2023 году.

