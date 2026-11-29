Джигурда сообщил, что его перевели в палату из реанимации
29 ноября 202618:31
Александра Веснина
Актёр Никита Джигурда рассказал, что его перевели из реанимации в обычную палату.
«Меня перевел в палату из реанимации. Я гораздо лучше себя чувствую», - написал Джигурда в своих соцсетях.
Ранее стало известно, что 65-летний Джигурда перенес инфаркт и был госпитализирован, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Артисту установили стент для восстановления кровоснабжения сердца.
Ранее СМИ сообщили, что медики ограничили Джигурду в курении, употреблении алкоголя и физических нагрузках, артист якобы бурно отреагировал на указания врачей. Сам артист заявил, что не учинял скандал в больнице из-за запретов врачей.
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