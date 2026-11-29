Телеграм-канал утверждает, что за операцией стоят хакерские группировки PalachPro и Desinformador Ruso, а сама она продлилась восемь дней.

Попасть на рабочий компьютер одного из европейских дипломатов злоумышленникам, по их словам, удалось через поддельный аккаунт девушки, представившейся украинкой. В итоге у хакеров на руках оказались паспортные и контактные данные сотрудников европейского ведомства, а также информация об их семьях.

Ранее хакеры похитили данные более 3 млн сотрудников Пентагона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

