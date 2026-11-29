СМИ: Российские хакеры получили данные более 1500 дипломатов ЕС
Российские хакеры добыли личные данные более чем полутора тысяч сотрудников Европейской службы внешних связей — ведомства под руководством Кая Каллас. Как пишет Mash, толчком к кибератаке послужили публичные заявления главы евродипломатии о том, что у неё есть сведения о российских военных.
Телеграм-канал утверждает, что за операцией стоят хакерские группировки PalachPro и Desinformador Ruso, а сама она продлилась восемь дней.
Попасть на рабочий компьютер одного из европейских дипломатов злоумышленникам, по их словам, удалось через поддельный аккаунт девушки, представившейся украинкой. В итоге у хакеров на руках оказались паспортные и контактные данные сотрудников европейского ведомства, а также информация об их семьях.
Ранее хакеры похитили данные более 3 млн сотрудников Пентагона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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