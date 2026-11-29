В минувшее воскресенье Кировский районный суд Махачкалы отправил Ахмедова под арест на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — по части 4 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, возглавляя госмедучреждение в Дагестане, подозреваемый договорился с сообщником. «В 2022 году фигурант организовал заключение госконтракта на поставку дорогостоящего офтальмологического оборудования по искусственно завышенной цене, в результате чего бюджету региона был причинен ущерб в особо крупном размере более 14,3 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ахмедов стал врио главы республиканского Минздрава в июне 2026 года, а до этого руководил Дагестанским центром микрохирургии глаза. Глава региона Федор Щукин отправил его в отставку 18 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

