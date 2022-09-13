Стремоусов: ВСУ потеряли на херсонском направлении более 3500 человек
Вооруженные силы Украины потеряли на херсонском направлении более 3,5 тысячи человек. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3,5 тысяч человек. Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило войны», — рассказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.
Как отметил чиновник, у украинских войск не наблюдается значительных продвижений, пишет РИА ФАН. По словам Стремоусова, в населенных пунктах, которые ВСУ взяли под контроль, никогда не было российских военных, отмечает Газета.ру.
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