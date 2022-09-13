Стремоусов: ВСУ потеряли на херсонском направлении более 3500 человек

«Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3,5 тысяч человек. Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило войны», — рассказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Как отметил чиновник, у украинских войск не наблюдается значительных продвижений, пишет РИА ФАН. По словам Стремоусова, в населенных пунктах, которые ВСУ взяли под контроль, никогда не было российских военных, отмечает Газета.ру.

